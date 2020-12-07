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Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Perez, F1'de kalmayı hak ediyor"

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Szafnauer: "Perez, F1'de kalmayı hak ediyor"
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Racing Point patronu Otmar Szafnauer, Sakhir GP zaferinin ardından Sergio Perez'in Formula 1'de kalmayı hak ettiğini söyledi.

Sergio Perez, bu yıl kariyerinin en tuhaf sezonlarından bir tanesini geçiriyor gibi görünüyor.

Kariyerinde belki de ilk kez düzenli olarak podyumlar için savaşabileceği bir araca sahip olan Perez, çok iyi bir performans ortaya koysa da şimdiye kadar bazı şanssızlıklar yaşadı ve COVID-19 nedeniyle iki yarış kaçırdı. Ayrıca takım Sebastian Vettel ile anlaştığı için Meksikalı pilotun kontratı yıl sonunda feshedilecek.

Fakat Perez, iki yarışa katılamamasına rağmen şampiyonada takım arkadaşı Lance Stroll'ü açık şekilde mağlup etmeyi başardı ve Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini aldı.

Ancak Meksikalı sürücünün 2021 için henüz bir kontratı yok ve eğer Alex Albon, Red Bull'da kalırsa Perez de F1'e veda edecek.

Racing Point patronu Otmar Szafnauer, “Mutluyum! Takım adına çok mutluyum. Sergio'ya bir bakın, harika bir performans gösterdi. Son sıradan birinci sıraya yükseldi. Çok azı bunu yapabilir. Sergio, Formula 1'de kalmayı kesinlikle hak ediyor."

"Bu yarışta ve sezon boyunca harika bir iş çıkardı. Umarım bu sonuç, pilotlar şampiyonasında dördüncü olmasına yardımcı olur." dedi.

Szafnauer, Lance Stroll'ü ve takımı da övdü.

"Lance de muhteşem bir yarış çıkardı  üçüncü oldu ve bir kez daha podyuma çıktı. Henüz çok genç ve çalışmaya devam ediyor. Her iki sürücü için de çok mutluyum."

"Şahsen Formula 1'deki ikinci zaferimi kazandım ve çok önemli bir başarı oldu. Bu, takımın ortaya koyduğu büyük çabanın, böylesine hızlı ve dayanıklı bir araç yapan herkesin emeklerinin sonucu mümkün oldu. Bu başarı geçen hafta yaşadığımız sorunlardan sonra daha da keyifli."

"Son yarışta iki araçla da yarış dışı kalmak bizim için büyük bir darbeydi ve Sergio'nun aracı son turlarda alev almıştı. Zaman ve yedek parça konusunda sınırdaydık. Fabrikadaki çocuklar 24 saat çalıştılar."

"Lawrence'ın uçağını Silverstone'daki fabrikaya gönderdik ve Perşembe günü bize eksik parçaları getirdi. Bu sayede iki aracı da yarışa yetiştirdik."

"Bugün elde ettiğimiz sonuç, sadece bir kişinin değil, tüm ekibin başarısı. Galibiyetten sonra pit yolunda inanılmaz bir atmosfer vardı ve bu kesinlikle harikaydı."

"Umarım bu sonuçları almaya devam ederiz . Sezonun bitmesine bir yarış daha var, üçüncülük mücadelesine geri döndük. Abu Dhabi'de işimizi iyi şekilde yapmalı ve sonrasında gelecek sezon için hazırlanmalıyız."

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Editör Kemal Şengül

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