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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Beşincilik biraz hayal kırıklığı yaratıyor"

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Ricciardo: "Beşincilik biraz hayal kırıklığı yaratıyor"
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Sky Sports'a konuşan Daniel Ricciardo garajdaki kendi ekibinin çıkarttığından mutlu olmamasına rağmen mücadele ederek Pazar günkü Sakhir GP'sinde 5.liği alabildi. Bu konuda Avustralyalı pilot takımını eleştirmekten geri kalmadı.

Takım arkadaşı Ocon'un aldığı 2.lik sonrası daha iyi bir sonuç alabilme şansı olduğu söylenen Ricciardo: "Evet, doğrusu derme çatmaydı. Bizim açımızdan derme çatma bir yarıştı."

"Pite çağırıldığımda pit girişini biraz önce geçmiştim o yüzden pite giremedim, sonra Kvyat önümüze geçti. Ona bedava geçiş verdik, sonra tüm 2. çıkışı arkasında geçirdik."

"Arkasında olduğumuz her tur yarışın bizden uzaklaştığını hissettim. Zordu ve beşinciyim, normalde bu iyi bir sonuç üstelik Esteban da 2. sırada, yani ona da tebrikler ama rakiplerimizi 1. ve 3. sırada görünce ve Perez’in ilk turda pite girdiğini duydum,"

"Yani ona da tebrikler ama hepimiz için söylüyorum, bir araç ilk turda pite girince kazanmasına izin veremezsiniz. Bugün hepimiz kaçırmışız gibi hissediyorum."

Yarış içerisinde sıkı mücadele etmesine rağmen planlanmayan Sanal Güvenlik Aracı sebebiyle avantajını kaybetmesi konusunda ise Avustralyalı pilot: "Evet zamanlamanın bize pek faydası dokunmadı ama gerçekten içimde, derinde tek pit stoptan mutluydum ve ilk çıkışın iyi gittiğini düşünüyordum o yüzden uzatmaya çalıştım ama 2 pit stopta karar kıldık ve galiba şartlar da bizim lehimize gelişmedi." 

"Muhtemelen uzun zamandır elde ettiğim en hayal kırıklığına uğratıcı 5.lik ama diğer yandan Esteban’ı ve garajın ona ait kısmını bugün güçlü bir yarış çıkarttıkları için alkışlamalı ve kutlamalıyım."

Renault'yla son yarışı kalan Ricciardo'ya, gelecek sezon hemen önünde 4. sırada bitiren Sainz'in aracına sahip olacak olmanın nasıl hissettirdiği sorulduğunda ise: "7 günümüz kaldığı için mutluyum ve tekrarlıyorum, bunu üstümüzden atarak silkelenmeye çalışmak ve güçlü bitirmek önemli."

"Yine, 2.lik ve 5.likle takım için büyük bir gün ama haftaya birinci ve ikinci olmaya çalışacağız." dedi Ricciardo.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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