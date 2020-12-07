Raikkonen: "Spin sonucu etkilemedi"

Ferrari motorlu araçların hiçbirinin puan alamadığı Sakhir'de, Alfa Romeo pilotları da gerilerde kaldı.

Geçen haftaki ilk Bahreyn yarışının başlangıcında pist dışına taşan Kimi Raikkonen, bu hafta sonu da yine yarışın başında sorun yaşadı. Fin pilot, üçüncü virajda spin attı ancak bir yere çarpmadan yarışa devam edebildi.

14. olduğu yarışın ardından konuşan Raikkonen, "Koşullar göz önüne alındığında muhtemelen beklediğimiz kadarını aldığımız zor bir gece oldu."

"İyi başladım ama ikinci virajda dışa açılmak zorunda kaldım. Sonra bir kerbe çıktım ve arka tarafı kaybettim. O noktada iki sıra geriye düştüm, ama sonunda hiçbir fark yaratmadı."

"Aracımız geçen hafta ile çok benzerdi. Yeni lastiklere geçtiğimizde iyiydi, ama seans ilerledikçe tempo düştü." dedi.

Antonio Giovinazzi, “13. sıra muhtemelen bugün alabileceğimiz en yüksek sonuçtu. Rakiplerimizin önündeydik ve Ferrari'nin hemen ardındaydık."

"Virajlarda yeterince hızlıydık ama buna rağmen geçiş çok zordu ve son bölümdeki güvenlik aracında avantaj elde edemedik."

"Umarım önümüzdeki hafta biraz daha rekabetçi olabilir ve sezonu iyi bitirebiliriz. " dedi.