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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Spin sonucu etkilemedi"

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Raikkonen: "Spin sonucu etkilemedi"
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Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, Sakhir GP'nin kendileri adına zor geçtiğini ve yarışın başında attığı spinin sonucu etkilemediğini belirtti.

Ferrari motorlu araçların hiçbirinin puan alamadığı Sakhir'de, Alfa Romeo pilotları da gerilerde kaldı.

Geçen haftaki ilk Bahreyn yarışının başlangıcında pist dışına taşan Kimi Raikkonen, bu hafta sonu da yine yarışın başında sorun yaşadı. Fin pilot, üçüncü virajda spin attı ancak bir yere çarpmadan yarışa devam edebildi.

14. olduğu yarışın ardından konuşan Raikkonen, "Koşullar göz önüne alındığında muhtemelen beklediğimiz kadarını aldığımız zor bir gece oldu."

"İyi başladım ama ikinci virajda dışa açılmak zorunda kaldım. Sonra bir kerbe çıktım ve arka tarafı kaybettim. O noktada iki sıra geriye düştüm, ama sonunda hiçbir fark yaratmadı."

"Aracımız geçen hafta ile çok benzerdi. Yeni lastiklere geçtiğimizde iyiydi, ama seans ilerledikçe tempo düştü." dedi.

Antonio Giovinazzi, “13. sıra muhtemelen bugün alabileceğimiz en yüksek sonuçtu. Rakiplerimizin önündeydik ve Ferrari'nin hemen ardındaydık."

"Virajlarda yeterince hızlıydık ama buna rağmen geçiş çok zordu ve son bölümdeki güvenlik aracında avantaj elde edemedik."

"Umarım önümüzdeki hafta biraz daha rekabetçi olabilir ve sezonu iyi bitirebiliriz. " dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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