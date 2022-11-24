Szafnauer: "Gasly, Piastri'den daha hızlı bir pilot"
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin gidişini atlattıklarını söylüyor ve Pierre Gasly'nin daha hızlı bir pilot olduğunu düşünüyor.
Yaz arasında Fernando Alonso'nun Aston Martin ile anlaşmasıyla şoka uğrayan ve hızlıca B planını devreye sokarak Piastri'nin 2023 sezonundan itibaren kendileriyle yarışacağını duyuran Alpine, sadece birkaç saat sonra Piastri tarafından yapılan "gelecek sezon onlar adına yarışmayacağım" açıklamasıyla bir kez daha şoka uğramıştı.
Kısa süre içinde Piastri'nin McLaren ile sözleşme imzaladığı ortaya çıkarken, konu Alpine tarafından Sözleşme Tanıma Kurulu'na götürüldü. Kurul ise McLaren'i haklı buldu, böylece Daniel Ricciardo ile yollarını ayıran McLaren'a gelecek sezon Piastri ile yarışma yolu açıldı.
Alonso'nun yerini Piastri ile dolduramayan takım, AlphaTauri ile başarılı bir görüşme sürecinin ardından takımdan ayrılmak isteyen Gasly ile anlaştı. Gasly'nin yerini ise Nyck de Vries alacak.
Piastri krizi esnasında birçok kişi tarafından eleştirilen Otmar Szafnauer, Alpine'in Gasly ile anlaşarak krizden maksimumu aldığını, hatta Gasly'nin Piastri'den daha iyi bir pilot olduğunu söylüyor.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Oscar'ın bizimle bir sözleşmesi olduğunu düşünürken Sözleşme Tanıma Kurulu'nun farklı bir şey söylemesini atlatmamız gerekti."
"Yine de kurula gittikten sonra birtakım kararlar almak zorunda kaldık. Bilirsiniz, hayat bu, bu yüzden iki taraf farklı düşünüyorsa en doğru kararı veren organlarınız var."
"Bakalım gelecek yıl ne yapacağız. Esteban [Ocon] ve Pierre ikilisinin, davayı kazanmış olsaydık sahip olacağımız ikiliden daha iyi olmasından ötürü mutluyum."
"[Gasly] daha deneyimli ama hâlâ genç. Bunu zaman gösterecek ama bence daha hızlı." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Szafnauer, Ocon ve Gasly'nin bu yılki Ocon ve Alonso ikilisinden daha iyi ikili olup olmayacağı sorusuna, "Bu güzel bir soru."
"Bu yıl harika bir pilot kadromuz vardı. Fernando harika bir iş çıkardı ve hala çok hızlı."
"Fernando'nun ne zaman elini kaldırıp 'emeklilik zamanı' diyeceğini bilmiyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum, bu yüzden benim için bir şey söylemek zor."
"Pilot kadromuzdan memnunum, ama bunu bana gelecek yıl yine bu zamanlarda sorun, ben de size cevap vereyim." dedi.
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