Alonso, ilk Aston Martin testi esnasında 2002 sezonundaki Jaguar testini anımsamış

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Abu Dhabi'de Alpine ile son yarışına çıkan Alonso, Salı günü düzenlenen sezon sonu testlerinde ise Aston Martin direksiyonundaydı.

AMR22 ile 97 tur atan Alonso, takım değiştirme kararından ötürü "%100 memnun" olduğunu söyledi.

Ancak test, Alonso'nun Alpine ile anlaşmasının henüz sona ermemesi nedeniyle herhangi bir sponsor olmadan gerçekleştirildi. Yemyeşil kalan araç, yalnızca Aston Martin, Pirelli ve FIA çıkartmaları taşıyordu. Aston Martin tulumlarını da giyemeyen Alonso, siyah bir tulumla piste çıktı.

İlk testinin ardından konuşan Alonso, yeni Aston Martin elçisi ve eski F1 pilotu Pedro de la Rosa ile birlikte garaja ilk girdiğinde kendini 2002 senesinde, Jaguar ile çıktığı testte bulduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Alonso, "Test sabahı garaja birlikte girdik ve yeşil arabayı gördük."

"İkimiz de şöyle dedik: 'Bu tam olarak 2002 Jaguar!'. Ama evet, bu tamamen farklı bir proje." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

De La Rosa ise "O sabah Fernando geldiğinde araca bakakalmıştık, onunla şakalaştım çünkü aklıma 2002'de Jaguar ile yaptığımız test gelmişti."

"O dönem Jaguar'da yarışıyordum Bu araba ne kadar hızlı gidebilir diye Fernando'yu getirdiler, çünkü Niki [Lauda, takım patronu] benim ve Eddie'nin [Irvine] orada sadece eğlendiğimizi düşünmeye başlamıştı! Araba markasızdı, yeşildi, Fernando ise tamamen beyaz bir tulum giyiyordu, bu kez siyah bir tulum giyiyordu."

"Ona baktım, o da 'hatırlıyor musun' diye karşılık verdi. Tam 20 yıl sonra, tamamen aynı senaryo: yeşil bir araba, markasız bir tulum." dedi.

2002'deki test sırasında Alonso, İspanyol medyasında Jaguar'a geçme olasılığı ile ilişkilendiriliyordu ve Silverstone'daki testin en hızlı üçüncü zamanını yapmasına rağmen, gelecek için "sadece Renault'yu düşündüğünü" söylemişti.

Renault nihayetinde 2003 sezonunda Alonso ile anlaştı. O sene Macaristan'da galibiyete ulaşarak F1 tarihinin en genç yarış galibi olan Alonso, 2005 ve 2006 sezonlarında ise şampiyonluğa ulaştı.