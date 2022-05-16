Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor Sonraki / Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor
Formula 1 Haberler

Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş

Otmar Szafnauer, Aston Martin'de "papaz" ifadesiyle takım sahibi Lawrence Stroll'ü değil, Martin Whitmarsh'ı kastettiğini söyledi.

Ekleyen:
Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş
Haberi dinle

Szafnauer, 2009 yılında Force India adı altında yarışan ekibin başına geçti ve sonraki yıllarda takımın yükselişinden sorumluydu.

2018 yılının ortasında iflas ettiklerinde, Stroll devreye girdi ve takımı satın alarak, adını Racing Point olarak değiştirdi. Szafnauer, bu ve 2021 sezonundan önce gerçekleşen Aston Martin geçişinde takım patronu olarak görevini korudu.

Fakat Szafnauer, 2022 sezonu öncesinde Alpine'e geçeceğini doğruladı.

Szafnauer, Aston Martin'den ayrıldıktan sonra "bir kilisede iki papazın" olamayacağını söylemişti.

O sırada çoğu kişi, takımla birinci elden ilgilenen Stroll'den bahsettiğini düşündü.

Szafnauer şimdi, o ifadeleriyle aslında Ekim 2021'de Aston Martin'de aynı pozisyona getirilen eski McLaren Racing CEO'su Whitmarsh'ı kastettiğini söyledi.

Szafnauer, "İnsanlar papazın kim olduğunu soruyorlar. Lawrence değildi çünkü o patron."

"Alpine'de de bir patronum var ve her yerde bu böyle."

"Fakat papaz ile Martin Whitmarsh'ı getirmelerini kastettim. İkimizin de aynı yerde olması ve aynı işi yapması, işe yaramazdı."

"Lawrence'ı kastetmedim. Lawrence hâlâ takım sahibi ve patron. Burada da Laurent Rossi var ve her şey olması gerektiği gibi, açık." dedi.

Szafnauer, Aston Martin'deyken Alpine ile aralarında "ciddi konuşmaların" geçmediğini net bir şekilde belirtti.

Szafnauer, "Ciddi konuşmalar bu yıl içinde başladı. Bu, Aston Martin'den ayrılmamın en iyisi olacağının netleştiğinde gerçekleşti."

"Daha sonra başka yerlere bakmaya başladım ve Alpine ile eşleştik." dedi.

paylaşım
yorumlar
Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor
Önceki haber

Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor
Sonraki haber

Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor

Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Wurz: "Aksesuar yasağı doğru bir karar ancak mesaj daha farklı iletilebilirdi"
Formula 1

Wurz: "Aksesuar yasağı doğru bir karar ancak mesaj daha farklı iletilebilirdi"

Gasly: "İspanya GP'de her takımın gerçekten nerede olduğunu görebiliriz" İspanya GP
Formula 1

Gasly: "İspanya GP'de her takımın gerçekten nerede olduğunu görebiliriz"

Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"
Formula 1

Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"

Son Haberler

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları
Formula 1 Formula 1

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek
Formula 1 Formula 1

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.