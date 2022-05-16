Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş

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Szafnauer, 2009 yılında Force India adı altında yarışan ekibin başına geçti ve sonraki yıllarda takımın yükselişinden sorumluydu.

2018 yılının ortasında iflas ettiklerinde, Stroll devreye girdi ve takımı satın alarak, adını Racing Point olarak değiştirdi. Szafnauer, bu ve 2021 sezonundan önce gerçekleşen Aston Martin geçişinde takım patronu olarak görevini korudu.

Fakat Szafnauer, 2022 sezonu öncesinde Alpine'e geçeceğini doğruladı.

Szafnauer, Aston Martin'den ayrıldıktan sonra "bir kilisede iki papazın" olamayacağını söylemişti.

O sırada çoğu kişi, takımla birinci elden ilgilenen Stroll'den bahsettiğini düşündü.

Szafnauer şimdi, o ifadeleriyle aslında Ekim 2021'de Aston Martin'de aynı pozisyona getirilen eski McLaren Racing CEO'su Whitmarsh'ı kastettiğini söyledi.

Szafnauer, "İnsanlar papazın kim olduğunu soruyorlar. Lawrence değildi çünkü o patron."

"Alpine'de de bir patronum var ve her yerde bu böyle."

"Fakat papaz ile Martin Whitmarsh'ı getirmelerini kastettim. İkimizin de aynı yerde olması ve aynı işi yapması, işe yaramazdı."

"Lawrence'ı kastetmedim. Lawrence hâlâ takım sahibi ve patron. Burada da Laurent Rossi var ve her şey olması gerektiği gibi, açık." dedi.

Szafnauer, Aston Martin'deyken Alpine ile aralarında "ciddi konuşmaların" geçmediğini net bir şekilde belirtti.

Szafnauer, "Ciddi konuşmalar bu yıl içinde başladı. Bu, Aston Martin'den ayrılmamın en iyisi olacağının netleştiğinde gerçekleşti."

"Daha sonra başka yerlere bakmaya başladım ve Alpine ile eşleştik." dedi.