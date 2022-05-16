Aston Martin "B aracıyla" tasarım felsefesini değiştiriyor

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Aston Martin, 2022 sezonunu İspanya GP'de açmayı bekliyor: Silverstone merkezli ekip, Barselona'ya en az bir AMR22 B versiyon getirecek.

Diğer takımlar Barselona'ya güncelleme getirirken, Aston Martin daha da ileri gidecek ve şu ana kadar sahip olduğundan önemli ölçüde yeni olan farklı bir araç sunacak. Bu araç, Miami'ye kadar kullanılandan çok farklı bir tasarıma sahip olacak.

L'Aston Martin a Barcellona si convertirà alle pance spioventi della RB18 Photo by: Erik Junius

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Aston Martin, gövde tasarımı anlamında RB18'in yönüne doğru gitme kararı aldı. Bu, sonradan düşünülmüş bir çalışmanın sonucu olmayan köklü bir değişiklik. Çünkü takım, B versiyonu üzerinde çalışmaya 10 Şubat'taki lansmandan önce başladı.

Kaynaklar Barselona'ya getirilecek aracın, mevcut konseptten tamamen farklı olacağını ve radyatörlerin uzun ve yataydan ziyade dikey ve öne eğimli olan daha geleneksel konumuna geri döneceğini dile getiriyorlar.

Takım, şasi ve motor üzerinde baştan tasarlanan bu yeni araçla Sebastian Vettel ve Lance Stroll'ün elini kuvvetlendirip, Audi iddialarının bulunduğu şu dönemde Lawrence Stroll'ü memnun etmek istiyor.

Son dönemde takıma Dan Fallows ve Luca Furbatto gibi önemli isimler katıldı, takım artık teknik anlamda çok daha güçlü. Şimdi kötü başlangıcın ardından durumu tersine çevirebilecek kapasitede olduklarını kanıtlamak istiyorlar.

Takım, Barselona'ya kadar topladığı tüm verileri çöpe atıyor çünkü sezon Aston Martin için şimdi başlıyor.