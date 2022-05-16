Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Monako GP öncesi yapılacak yardım maçına katılacak isimler belli oldu Sonraki / Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş
Formula 1 Haberler

Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor

Nico Rosberg, gelecekte iklim değişikliğiyle mücadele için getirilen kısıtlamalara uymak için Formula 1'in "elektrikli olması" gerekebileceğini söyledi.

Ekleyen:
Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor
Haberi dinle

Dünya, yakıt yakmanın iklim değişikliği üzerindeki etkilerine giderek daha fazla dikkat çektikçe, F1'e ve karbon ayak izini azaltma çabalarına olan ilgi de arttı.

Sebastian Vettel, sürücüler arasında bu meselelere en çok ses çıkartan isim oldu ve yakın zamanda, durum böyle devam ederse Miami Grand Prix'sinin su altında kalacağı konusunda uyaran bir tişört giydi. Diğer isimler de sporun daha sürdürülebilir hale gelmesinin yollarını aramaya başladı.

Spor, şu anda sentetik bir yakıt kullanıyor ve 2030 yılına kadar sıfır karbon olmak istediğini belirtiyor. Ancak bu, artık çeşitli hükumet düzenlemelerinden geçmek için yeterli olmayabilir.

Formula E'nin kurucu ortağı ve başkanı Alejandro Agag, F1'in alternatif yakıt olarak elektriğe geçme stratejisinin bir parçası olmak istediğini söyledi. Hatta yakın gelecekte elektrikli araçların F1 araçlarından daha hızlı olacağını belirtti.

Agag şunları söyledi: "Elektrikli araçlardaki batarya teknolojisini geliştirerek, bir gün daha hızlı gideceğiz."

"Bugün de daha hızlı olabiliriz ancak bataryada enerjimiz kalmaz. Fakat itiş gücü açısından her tekere dört motor koyabilir ve 10 dakikalığına Formula 1'den daha hızlı gidebiliriz."

"Fakat bu da olacak. Depolanacak enerji olacak ve batarya daha hafif olacak. Böyle öngörüyorum."

2016 F1 dünya şampiyonu ve Extreme E takım sahibi Rosberg de elektrikli araçlara geçişi destekledi. Alman sürücü, Agag'a hemfikir oldu ve F1'in gelecekte elektrikli olması gerekebileceğini söyledi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Rosberg, "F1, sentetik yakıta geçti ve mobilite açısından en iyi çözüm bu olmayacaktır."

"Fakat sentetik yakıtlar, uçaklar veya konteyner gemileri gibi diğer mobilite sektörleriyle yakından ilişkili."

"Bu yüzden Formula 1 bu yoldan giderek, bu e-yakıtların gelişiminde önemli bir rol oynayacak."

"Umarım bu, diğer mobilite sektörlerine de faydalı olur. Fakat yeterli mi? Uzun vadede bu biraz soru işareti. Belki de Alejandro'nun dediği gibi elektriğe geçmek zorunda kalabilirler." dedi.

Ancak Rosberg, Formula E'nin F1'in yerine geçmediğini ve iki serinin ayrı ayrı var olabileceğine inandığını vurguladı.

36 yaşındaki pilot, "Formula E ile bir arada olma fırsatını olduğuna inanıyorum çünkü çok büyük farklılıklar var. Formula E şehir merkezlerinde yarışıyor."

"Bu başlı başına güçlü bir cazibe çünkü F1'in, Londra'nın, Paris'in veya Hong Kong'un ortasında yarışma ayrıcalığı yok ve bu harika."

"Bu Formula E için çok eşsiz bir şey. Sonuç olarak, şehirde bulunan tüm insanlar için bir erişim kolaylığı var. Bu yüzden zamanla büyümeye devam edeceğini ve [F1 ile] bu birlikteliği kurabileceğini düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Monako GP öncesi yapılacak yardım maçına katılacak isimler belli oldu
Önceki haber

Monako GP öncesi yapılacak yardım maçına katılacak isimler belli oldu
Sonraki haber

Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş

Szafnauer, "bir kilisede iki papaz olmaz" ifadesinde Stroll'ü kastetmemiş
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Wurz: "Aksesuar yasağı doğru bir karar ancak mesaj daha farklı iletilebilirdi"
Formula 1

Wurz: "Aksesuar yasağı doğru bir karar ancak mesaj daha farklı iletilebilirdi"

Gasly: "İspanya GP'de her takımın gerçekten nerede olduğunu görebiliriz" İspanya GP
Formula 1

Gasly: "İspanya GP'de her takımın gerçekten nerede olduğunu görebiliriz"

Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"
Formula 1

Palmer, Verstappen/Leclerc mücadelesi saygılı gittiği için "şaşkın"

Son Haberler

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları
Formula 1 Formula 1

Geçmişe aralanan perde: İspanya GP'nin öne çıkan anları

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek
Formula 1 Formula 1

Alpine, İspanya GP'ye yeni arka kanat getirecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.