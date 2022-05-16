Rosberg, F1'in elektrikli olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor

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Dünya, yakıt yakmanın iklim değişikliği üzerindeki etkilerine giderek daha fazla dikkat çektikçe, F1'e ve karbon ayak izini azaltma çabalarına olan ilgi de arttı.

Sebastian Vettel, sürücüler arasında bu meselelere en çok ses çıkartan isim oldu ve yakın zamanda, durum böyle devam ederse Miami Grand Prix'sinin su altında kalacağı konusunda uyaran bir tişört giydi. Diğer isimler de sporun daha sürdürülebilir hale gelmesinin yollarını aramaya başladı.

Spor, şu anda sentetik bir yakıt kullanıyor ve 2030 yılına kadar sıfır karbon olmak istediğini belirtiyor. Ancak bu, artık çeşitli hükumet düzenlemelerinden geçmek için yeterli olmayabilir.

Formula E'nin kurucu ortağı ve başkanı Alejandro Agag, F1'in alternatif yakıt olarak elektriğe geçme stratejisinin bir parçası olmak istediğini söyledi. Hatta yakın gelecekte elektrikli araçların F1 araçlarından daha hızlı olacağını belirtti.

Agag şunları söyledi: "Elektrikli araçlardaki batarya teknolojisini geliştirerek, bir gün daha hızlı gideceğiz."

"Bugün de daha hızlı olabiliriz ancak bataryada enerjimiz kalmaz. Fakat itiş gücü açısından her tekere dört motor koyabilir ve 10 dakikalığına Formula 1'den daha hızlı gidebiliriz."

"Fakat bu da olacak. Depolanacak enerji olacak ve batarya daha hafif olacak. Böyle öngörüyorum."

2016 F1 dünya şampiyonu ve Extreme E takım sahibi Rosberg de elektrikli araçlara geçişi destekledi. Alman sürücü, Agag'a hemfikir oldu ve F1'in gelecekte elektrikli olması gerekebileceğini söyledi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, at the start Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Rosberg, "F1, sentetik yakıta geçti ve mobilite açısından en iyi çözüm bu olmayacaktır."

"Fakat sentetik yakıtlar, uçaklar veya konteyner gemileri gibi diğer mobilite sektörleriyle yakından ilişkili."

"Bu yüzden Formula 1 bu yoldan giderek, bu e-yakıtların gelişiminde önemli bir rol oynayacak."

"Umarım bu, diğer mobilite sektörlerine de faydalı olur. Fakat yeterli mi? Uzun vadede bu biraz soru işareti. Belki de Alejandro'nun dediği gibi elektriğe geçmek zorunda kalabilirler." dedi.

Ancak Rosberg, Formula E'nin F1'in yerine geçmediğini ve iki serinin ayrı ayrı var olabileceğine inandığını vurguladı.

36 yaşındaki pilot, "Formula E ile bir arada olma fırsatını olduğuna inanıyorum çünkü çok büyük farklılıklar var. Formula E şehir merkezlerinde yarışıyor."

"Bu başlı başına güçlü bir cazibe çünkü F1'in, Londra'nın, Paris'in veya Hong Kong'un ortasında yarışma ayrıcalığı yok ve bu harika."

"Bu Formula E için çok eşsiz bir şey. Sonuç olarak, şehirde bulunan tüm insanlar için bir erişim kolaylığı var. Bu yüzden zamanla büyümeye devam edeceğini ve [F1 ile] bu birlikteliği kurabileceğini düşünüyorum." dedi.