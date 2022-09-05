Szafnauer, Alpine'in Piastri'ye karşı sadakatsiz davrandığını yalanladı
Otmar Szafnauer, Alpine'in Oscar Piastri'ye karşı sadakatsiz davrandığı yönündeki yorumları reddetti ve her zaman kendisine büyük destek verdiğini belirtti.
F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Cuma günü Piastri'nin 2023 için tek geçerli sözleşmesinin McLaren ile olduğunu açıkladı ve böylelikle Alpine'in genç sürücü üzerinde hiçbir hak sahibi olmadığını doğruladı.
Piastri, Cumartesi günü yayınlanan bir röportajda, konu hakkındaki görüşlerini paylaştı ve Alpine'in konuları ele alış şeklinin "üzücü" ve "tuhaf" olduğunu belirtti.
Cumartesi günkü FIA basın toplantısında, Alpine'in Piastri'ye olan sadakati hakkındaki soruya yanıt veren Szafnauer, genç sürücü için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.
Szafnauer, "Ona yapacağımızı söylediğimiz her şeyi fazlasıyla yerine getirdik."
"Onu yedek pilotumuz yaptık ve geçen yılki araçla 3.500 km'lik test fırsatı sunduk. McLaren ve Mercedes, yedek pilotlarının olmadığı durumlarda, onu yedek pilot olarak kullanıp kullanamayacakları sorduklarında 'evet' dedik."
"Bunu yapmasına izin verdik. Ona para ödedik. Oscar'a olan sadakatimiz alenen ortada."
"Biz sahip olduğumuzu düşündüğümüz sözleşmeyi fazlasıyla yerine getirdik."
Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
"O sözleşmede Oscar'dan istediğimiz tek şey Alpine için yarışması ya da da 2023 ve 2024 için başka bir yerde kiralık olarak yarışmasıydı."
"Fakat o bunu yapmadı." dedi.
Alpine şimdi 2023 için zor bir durum içerisinde ve Esteban Ocon'un yanına kimi getireceği belirsizliğini koruyor.
Ancak Szafnauer, konunun Alpine'in imajına kötü yansıyacağını düşünmüyor ve bunun genel anlamda pistte gösterdikleri performansla bağlı olduğunu düşünüyor.
Szafnauer, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve takımı geliştirmeye devam edeceğiz."
"İşe alım sürecindeyiz, ekipmanlara yatırım yapıyoruz, ilk üç arasında yarışmak için ne gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki beş yıl içinde dünya şampiyonluğu kazanmak."
"Bunun gerçekleşmesi için gerekli temelleri atmamız gerekiyor ve tam olarak bu süreçteyiz. Alpine'in imajı için en iyi şey pistte kazanmaktır ve biz de bunu yapmaya çalışacağız." dedi.
Hem Piastri hem de Alonso'nun yorumları Alpine ile gerçekleştirilen görüşmelerde yaşanan zorlukları işaret ediyor.
Szafnauer, Piastri ile Kasım ayında yapılan anlaşmanın Alpine'e katılmasından önce yapıldığını belirterek "Artık burada olmayan insanları suçlamak kolay olur fakat bunu yapmak benim tarzım değil."
"Yapılması gereken doğru şey, olanlara bir göz atmak, eksikliklerin nerede olduğunu görmek ve bunları gelecek için düzeltmek."
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