Russell: "Daha önden başlasak galibiyete ulaşabilirdik"

Orta hızlı virajlarıyla ünlü Zandvoort'ta güçlü görünen Mercedes, sanal güvenlik aracı periyodunun ardından Lewis Hamilton ile liderliğe yükseldi ve galibiyetin en büyük adayı gibi duruyordu.

Ancak ikinci güvenlik aracı periyodunda pite girmemeyi seçen Hamilton hızlıca Max Verstappen-George Russell-Charles Leclerc üçlüsüne geçildi ve ancak dördüncü olabildi.

Takım 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana devam eden galibiyet orucunu sürdürürken, bu sene altıncı kez podyuma çıkan Russell'a göre takım kalan yedi yarışta galibiyet mücadelesi vermeye devam edecek.

RacingNews365'e konuşan Russell, "Galibiyete ulaşacak tempoya sahip olduğumuz su götürmez bir gerçek, bundan eminim. Eğer [Hollanda'da] mücadeleye 2, 3 veya 4. sıralardan başlasaydık muhtemelen kazanmıştık."

"[Galip gelmek istiyorsak] nihayetinde her şey Cumartesi günkü sıralama performansımıza bağlı olacak."

"Son iki yarış hafta sonundaki gibi 6. ve 8. olmaya devam edersek, galibiyete uzanmak bir hayli zorlaşacak."

"Budapeşte'de olduğu gibi sıralama turlarında biraz daha sihir göstermeye ihtiyacımız var." dedi.