Horner: "Gasly'nin ayrılığı halinde tek seçeneğimiz Herta"

Red Bull, Gasly'nin Fernando Alonso'nun yerine Alpine'e gitmesini prensip olarak kabul etmiş gibi görünüyor ancak durumun özü biraz farklı.

Horner, Gasly'nin yeri için tek seçeneğin Herta olduğunu v IndyCar yıldızı koltuğa oturamadığı takdirde Fransız sürücüyü serbest bırakmayacaklarını ve böyle bir durumda Alpine'in başka bir pilot aramak zorunda kalacağını dile getirdi.

Sorun, Herta'nın mevcut puan sistemine göre süper lisans alma hakkına sahip olmaması gibi görünüyor. Belli istisnalar yapılarak bu durum çözülebilir ancak F1 yönetimi ya da diğer takımlar, bunun "mücbir sebep" olmadığını düşünüyorlar ve bundan ötürü süper lisans verilmesine karşılar.

Stefano Domenicali, Herta konusunu geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'ta FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştü fakat kimseye karşı istisna tanımanın doğru olmayacağını belirtti.

Horner, eğer süper lisans alıp AlphaTauri'de kendini kanıtlarsa, Herta'yı gelecekteki Red Bull'da görebileceklerini doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Horner, Herta ile ilgili soru üzerine, "Bence heyecan verici bir yetenek."

"Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini kanıtlamış genç bir Amerikalı, bu yüzden F1'de nasıl bir performans sergileyeceğini görmek çok ilginç olacak."

"F1'in şu anda Amerika pazarındaki popülaritesi giderek artıyor ve başarılı bir Amerikalı sürücüye sahip olmak çok ilginç olabilir. Uzun vadede bizim için de ilginç olabilir."

"Mevcut sürücülerimizle sözleşmelerimiz var ve Toro Rosso/AlphaTauri şimdiye kadar Sebastian [Vettel], Max [Verstappen] ya da Daniel [Ricciardo] gibi, uzun süredir faydalandığımız çok sayıda sürücü çıkardı." dedi.

Red Bull is not inclined to let Gasly leave to Alpine before it can snap up Herta

Photo by: Red Bull Content Pool