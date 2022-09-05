Horner: "Gasly'nin ayrılığı halinde tek seçeneğimiz Herta"

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Red Bull, Gasly'nin Fernando Alonso'nun yerine Alpine'e gitmesini prensip olarak kabul etmiş gibi görünüyor ancak durumun özü biraz farklı.

Horner, Gasly'nin yeri için tek seçeneğin Herta olduğunu v IndyCar yıldızı koltuğa oturamadığı takdirde Fransız sürücüyü serbest bırakmayacaklarını ve böyle bir durumda Alpine'in başka bir pilot aramak zorunda kalacağını dile getirdi.

Sorun, Herta'nın mevcut puan sistemine göre süper lisans alma hakkına sahip olmaması gibi görünüyor. Belli istisnalar yapılarak bu durum çözülebilir ancak F1 yönetimi ya da diğer takımlar, bunun "mücbir sebep" olmadığını düşünüyorlar ve bundan ötürü süper lisans verilmesine karşılar.

Stefano Domenicali, Herta konusunu geçtiğimiz hafta sonu Zandvoort'ta FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştü fakat kimseye karşı istisna tanımanın doğru olmayacağını belirtti.

Horner, eğer süper lisans alıp AlphaTauri'de kendini kanıtlarsa, Herta'yı gelecekteki Red Bull'da görebileceklerini doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Horner, Herta ile ilgili soru üzerine, "Bence heyecan verici bir yetenek."

"Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini kanıtlamış genç bir Amerikalı, bu yüzden F1'de nasıl bir performans sergileyeceğini görmek çok ilginç olacak."

"F1'in şu anda Amerika pazarındaki popülaritesi giderek artıyor ve başarılı bir Amerikalı sürücüye sahip olmak çok ilginç olabilir. Uzun vadede bizim için de ilginç olabilir."

"Mevcut sürücülerimizle sözleşmelerimiz var ve Toro Rosso/AlphaTauri şimdiye kadar Sebastian [Vettel], Max [Verstappen] ya da Daniel [Ricciardo] gibi, uzun süredir faydalandığımız çok sayıda sürücü çıkardı." dedi.

Red Bull is not inclined to let Gasly leave to Alpine before it can snap up Herta Photo by: Red Bull Content Pool

Süper lisans durumuyla ilgili olarak Horner şunları söyledi: "Bence bu FIA'nın ele alması gereken bir konu. Sürücü puanlarıyla ilgili durumun nasıl olduğu konusunda netlik gerekiyor, umarım bu da en kısa zamanda gerçekleşir. Bu, halihazırda bekleyen sürücü değişiklikleri için önemli bir rol oynuyor."

"Formula 1'e gelmek isteyen bir sürücünün puanları hakkında netlik olmalı ki seçeneklerimizi bilelim. Eğer bu seçenek mümkün değilse o zaman diğer değişiklikler gerçekleşmeyecek."

Herta'ya alternatif olup olmadığı sorusuna Horner şöyle yanıt verdi: "Bence Pierre AlphaTauri bünyesinde iyi bir iş çıkarıyor. Bu yüzden eğer ilginç bir seçenek yoksa değişiklik yapmak isteyeceğimizi düşünmüyorum."

Red Bull'un F2'deki en iyi pilotu Liam Lawson ve o da şu anda beşinci sırada yer alıyor ve süper lisans almaya çok yakın.

İlginç şekilde Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cumartesi günü Zandvoort'ta F2 şampiyona lideri Felipe Drugovich ile görüştü.

Brezilyalı sürücünün kimseyle anlaşması yok ve marka için ilginç bir seçenek olabilir. Ayrıca adı AlphaTauri ile Brezilya GP'nin ilk antrenman seansında piste çıkması için de anılıyor.

Ancak Red Bull'un Drugovich ile ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda Marko, "Onunla görüşmüyoruz." dedi.

Marko ayrıca genç F2 yıldızı Enzo Fittipaldi ile de Zandvoort'ta bir araya geldi.