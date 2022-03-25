Suudi Arabistan GP 2. antrenman: Leclerc günü lider kapattı

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Suudi Arabistan GP, akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansı ile devam etti. Öğlen vaktinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını şampiyona lideri Charles Leclerc ilk sırada tamamlamıştı.

Öğlen seansında kaydedilen dereceler pek temsili değildi çünkü pist tozluydu ve sıcaktı, ayrıca kuvvetli bir rüzgar da vardı. Takımlar da ellerini pek göstermediler.

Birinci antrenman seansını kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

İkinci antrenman seansında ise dereceler daha rekabetçi bir hâl aldı. Akşam seansında hava soğudu ve koşullar sürüş için daha ideal hâle geldiler.

Ayrıca, Suudi Arabistan'da sıralama ve yarış seansları da akşam saatlerinde gerçekleştirildiğinden, bu seans önemliydi.

Takımlar, akşam saatlerinde gerçekleştirilen tek antrenman seansında gerçeğe daha yakın veriler toplayabildiler ve bu seansı yoğun bir şekilde geçirdiler.

Seans, 15 dakikalık bir gecikmenin ardından 20.15'te başladı. Cidde'de hava 21, pist üzeri sıcaklık ise 24 dereceydi. Gecikmeli başlangıcın ardından, neredeyse her pilot piste çıktı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Orta ve sert hamurla atılan ilk turların ardından, Ferrariler ilk iki sırada yer aldılar. Leclerc, 1:30.216'lık derecesiyle önde yer alan Ferrari pilotuydu.

Ancak Verstappen, Leclerc'i 0.002sn ile geçerek ilk sıraya yükseldi ve Ferrarilerin partisini bozdu.

Bu esnada Hamilton, koltuğunun yükseltilmesini istedi ve pite geldi. İngiliz pilot, dalgalanma sorunun devam ettiğini belirtiyordu. Carlos Sainz da aracın dalgalandığını takıma iletti.

İlk 20 dakikayı geride bıraktığımızda; Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Gasly ilk 5'i oluşmuştu. Ardından pilotlar yumuşak lastiklere geçmeye başladılar.

Russell, yumuşak lastikle turlayarak 5. sıraya yükseldi ancak orta hamurla turlayan Ferrari-Red Bull pilotlarını yumuşak lastikle geçemedi.

Sonrasında Leclerc de yumuşak lastiğe geçti. Ancak Monakolu, tıpkı diğer pilotlar gibi yumuşak lastikte beklediği yol tutuşunu yakalayamadı. Şampiyona lideri, yumuşak lastikle ilk sıraya yükselse de orta hamurlu Verstappen'i sadece 0.1 sn ile geçebildi.

Leclerc'in ardından Verstappen de yumuşak lastikle piste çıktı. Ancak Kevin Magnussen'in yolda kalmasıyla birlikte, Verstappen turunu tamamlayamadı.

Magnussen, birinci antrenman seansında da aracındaki hidrolik sorunundan dolayı bir tur bile tamamlayamamıştı. Danimarkalı pilot, motorundaki bir sorundan dolayı bu seansı da erkenden noktaladı. Böylelikle önemli pist üstü zamanı kaybedilmiş oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Magnussen'in aracının kaldırılmasının ardından seans devam etti. Pilotlar, yumuşak lastiklerle turlayama devam ettiler.

Leclerc, birkaç dakika sonra zaman turunda duvara değdi ve sol ön süspansiyonuna hasar verdi. Monakolu pilot, aracına hasar almasının ardından yavaş bir şekilde pite döndü. Leclerc, bu temasın ardından günü erken kapadı ve yarış simülasyonu yapamadı.

Verstappen, Perez ve Sainz; yumuşak lastikle turlamalara rağmen derecelerini geliştiremediler. Mercedes ise yumuşak lastikte daha da hızlandı. Hamilton, Leclerc'in 0.439 sn arkasında 5. sıraya yükseldi. Russell ise Hamilton'ın yaklaşık 0.150 sn arkasında 6. oldu.

Son 15 dakikada uzun sürüşlere geçilmesiyle birlikte, dereceler aynı kaldılar. Günü Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada kapattı. Monakolu pilot, yumuşak lastikle kaydettiği 1:30.074'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

Leclerc'i Verstappen takip etti. Hollandalı pilot, en hızlı turunu orta hamurla attı ve Leclerc'in 0.140 sn arkasında kaldı.

Diğer Ferrari pilotu Sainz da en hızlı turunu orta hamurla kaydetti. İspanyol sürücü, takım arkadaşının 0.246 sn gerisinde yer aldı. Sainz da duvara temas etmesinin ardından son 20 dakika piste çıkmadı. Böylelikle Ferrariler yarış simülasyonu yapamamış oldular.

Sergio Perez de en hızlı turunu orta hamurla atmıştı ve dördüncü oldu. Perez, Leclerc'in 0.286 sn arkasındaydı.

Mercedesler bu hafta sonu ön gruba daha yakın duruyorlar. Hamilton, en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti ve Leclerc'in 0.439 sn arkasında 5. oldu. Russell ise takım arkadaşının 0.150 sn gerisinde yer aldı.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren da Bahreyn felaketinin ardından Cidde'de daha pozitif bir görüntü çizmekte. Lando Norris, günü 7. sırada kapattı. İngiliz pilot, Leclerc'in 0.661 sn gerisinde yer aldı.

Esteban Ocon sekizinci, Valtteri Bottas dokuzuncu oldu. Tsunoda ise ilk 10'u tamamladı. Japon sürücü, seansın sonunda yolda kaldı. Honda güç üniteli takımlar, sorun yaşamaya devam ediyorlar.

Fernando Alonso 11. olurken, onu Pierre Gasly takip etti. Mick Schumacher, verimli bir günü geride bıraktı ve 13. en hızlı zamanı kaydetti.

Lance Stroll 14. sırayı aldı, en hızlı turunu orta hamurla kaydeden Daniel Ricciardo ise 15. oldu.

Sebastian Vettel'in yerine araçta olan Nico Hulkenberg takım arkadaşının 0.250 sn arkasında 16. sırada yer aldı. Zhou Guanyu ise 17. en hızlı zamanı kaydetti.

Williamslar 18 ve 19. sıraları paylaşırken, motor sorunu yaşayan Magnussen son sırada yer aldı.

Suudi Arabistan GP hafta sonu, yarın 17.00'de gerçekleştirilecek 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: