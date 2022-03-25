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F1, pilotları Suudi Arabistan GP'nin devam edeceği konusunda bilgilendirdi!

Formula 1'in patronları, takımlara ve sürücülere, pistin yakınındaki petrol tesisine yapılan saldırıya rağmen Suudi Arabistan GP'nin planlandığı gibi devam edeceğini açıkça belirtti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, pilotları Suudi Arabistan GP'nin devam edeceği konusunda bilgilendirdi!
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Cuma günü öğleden sonra gerçekleştirilen 1. antrenman seansının başlamasından kısa bir süre sonra, Cidde'deki havalimanının yakınlarında bulunan bir petrol tesisinde büyük çaplı bir patlama meydana geldi ve gökyüzü siyah bir duman bulutuyla kaplandı.

Aramco'ya ait olan bu rafineri, Cidde pistine 25 kilometreden daha yakın.

Patlamanın ilk nedeni belirsizdi fakat F1, kısa bir süre önce Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından, olayın Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısı nedeniyle yaşandığını doğruladı.

Örgüt, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi ve Yemen'deki amaçlarına ulaşıncaya kadar yeni saldırılar düzenlemeye devam edeceğini duyurdu.

Geçen hafta da bir dizi saldırı düzenlenmişti ve güvenlik sorunları ortasında Suudi Arabistan GP'nin  devam edip etmeyeceği konusunda büyük çaplı bir tartışma başladı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, ikinci antrenman seansının başlamasından kısa bir süre önce sürücüler ve takımlar arasında acil bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yarışın iptal edilmesinin söz konusu olmadığı oldukça net şekilde belirtildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer güvenlik konusunda F1'e garanti verdi ve Domenicali'nin toplantıda bulunanlara yarışın planlandığı şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

F1'den yapılan açıklamaya göre hükumet, yarışın güvenli şekilde devam edebileceği konusunda spor yönetimine güvence verdi. 

Toplantıdan sonra konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, ServusTV'ye şunları söyledi: "Hükumet tarafından burada yarışmanın güvenli olduğu konusunda bize güvence verildi. Antrenmandan sonra, başka bir toplantımız daha olacak."

“Şahsen kendimi güvende hissediyorum. Yoksa zaten burada olmazdım."

Domenicali, Cuma akşamı takım patronlarıyla bir toplantı daha yapacak ve F1 katılımcılarını yaşanan son olaylar konusunda bilgilendirecek.

Flames light the night sky, just 10 miles from the Jeddah F1 circuit

Flames light the night sky, just 10 miles from the Jeddah F1 circuit

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

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