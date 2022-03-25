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Albon kınama aldı

Alex Albon, Mick Schumacher'i engellediği için bu yılki ilk kınama cezasını aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Albon kınama aldı
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Mick Schumacher, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının bitimine 10 dakikadan az bir süre kala, en hızlı tur denemesi yapıyordu ve dördüncü virajın çıkışında Alex Albon'la karşılaştı.

Albon, zaman turunda olmamasına rağmen Haas sürücüsünün geçmesine izin vermek için yoldan çekilmedi.

Taylandlı sürücü 12. virajın çıkışında Schumacher'in geçmesine izin verdi fakat o ana kadar neredeyse yarım tur önde kaldı. Schumacher bunun üzerine epey sinirlendi ve takıma şikayette bulundu.

Olay sonunda hakemler tarafından incelendi ve Albon'a, Alman pilotu engellediği için bu yılki ilk kınama cezası verildi.

Bu yıl kınama sistemi değişti. Artık üç yerine beş kınama verilmesi halinde grid cezası veriliyor. Beş kınamadan dördünün "sürüş ihlali" suçlarından alınması gerekiyor.

Albon'a da sürüş ihlalinden ötürü kınama verildi.

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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