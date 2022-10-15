Suudi Arabistan, gelecekte iki farklı F1 yarışı düzenlemeye açık!

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Suudi Arabistan şu an için Cidde'de kurulan cadde pistinde F1 yarışlarını düzenliyor ancak bu yarış, Riyad yakınlarındaki Qiddiya'da hazırlanan yeni ve tam zamanlı pist öncesinde geçici olarak düzenleniyor. En azından ilk planlar bu şekildeydi.

Qiddiya projesinin 2026'da hazır olması planlanırken, orijinal planda pistin tamamlanmasının ardından yarışın oraya taşınması yer alıyordu.

Ancak Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, Qiddiya'da yarış düzenlerken aynı zamanda Cidde'deki yarışı da tutma fikrini değerlendirdiklerini söyledi.

İki yarış düzenleme ihtimalleri sorulduğunda Prens Abdulaziz, "Buna hayır demeyiz. Krallık'ta bu tür etkinlikleri düzenlemenin faydalarını görüyoruz, bu yüzden bu kadar yatırım yapıyoruz."

"Siz belki spora odaklanıyor olabilirsiniz ancak biz aynısını kültür, eğlence ve hatta sergiler için de yapıyoruz. Çok fazla şeye bakıyoruz."

"Bu açıdan kesinlikle iki yarış düzenleyebiliriz. Ancak bunu F1 ile görüşmeli ve neler olacağına bakmalıyız. Ancak kesinlikle bunu yapmak isteriz." dedi.

Suudi Arabistan, Cidde'deki tesislere çok ciddi yatırım yaptığı için orayı kullanma konusunda seçeneklerini değerlendirmek istiyor. F1'in ülkede iki yarış düzenleme fikrini reddetmesi halinde, bu durumda her sene yarışlar Cidde ve Qiddiya pistleri arasında dönüşümlü olarak düzenlenebilir.

Qiddiya Grand Prix tanıtımı 1 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix Qiddiya Grand Prix tanıtımı 2 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix Qiddiya Grand Prix tanıtımı 3 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix Qiddiya Grand Prix tanıtımı 4 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi ile birlikte Qiddiya Grand Prix'si tanıtımı 5 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi ile birlikte Qiddiya Grand Prix'si tanıtımı 6 / 6 Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Prens Abdulaziz, "Bu Almanya'da Nürburgring ve Hockenheim arasında oldu. Yani bu bir seçenek olabilir." dedi.

Prens Abdulaziz, Qiddiya'nın Cidde'ye göre tamamen farklı bir deneyim yaşatacağını, diğer taraftan ülkedeki ilk MotoGP yarışına hazırlandıklarını söyledi.

Abdulaziz, "Hemen yanında bir tema parkı olmasıyla, F1 yarışı için ikonik bir yer olacak."

"Cidde'nin ardından iyi bir geçiş olacağını düşünüyoruz çünkü tamamen farklı bir ortam olacak. Yani aslında aynı bölgede iki yarış olmayacak. Cidde'de deniz kıyısında yarış oluyor. Ancak diğer tarafta çölde yapılacak. Yani daha farklı bir havası olacak."

"Qiddiya devasa bir proje. Umarım zamanında tamamlarlar. Hemen hemen hedeflerine uygun zamanda tamamlanacağını düşünüyorum. Ancak tamamlandığında hedef oraya gitmek olacak. Ve tabii ki MotoGP de orada olacak çünkü Cidde'de MotoGP yarışı düzenleyemiyoruz." dedi.