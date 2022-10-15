Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"

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Altı sezonluk bir aradan sonra Honda, 2015 yılında McLaren ile spora geri dönmüştü. Ancak ortaklık, geçmiş yılların başarısını tekrarlayamadı.

Üç yıl gridin arkasında yarıştıktan sonra, McLaren ve Honda ayrı yollarına gittiler. Red Bull bir yıl sonra 2019'da, takımda değişiklik yapmadan önce AlphaTauri takımı için Honda ile anlaştı.

Verstappen, Red Bull'un Honda gücüyle ilk yılında üç, sonraki sezon iki ve bir yıl sonra ilk dünya şampiyonluğu yolunda 10 yarış galibiyeti elde etti.

Red Bull-Honda bu sezon en dominant ikili gibi görünüyor. 18 yarışın 14'ünü kazanan takım ile Verstappen sadece dünya şampiyonluğunu elde etmekle kalmadı, aynı zamanda Red Bull markalar şampiyonasını da güvence altına almak için emin adımlarla ilerliyor.

Verstappen, Honda'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Red Bull pilotu, Honda'nın ev sahibi olduğu yarışta dünya şampiyonluğunu kazanmasıyla ilgili, "Bu mükemmel hissettiriyor."

"Sadece Honda motoru kullandığımız için değil, gerçekten uzun yıllardır onlarla çalışıyoruz."

"Beraber geldiğimiz yeri görmek beni mutlu ediyor."

"O zamanlar çoğu insan, Honda ile çalışmaya başladığımızda deli olduğumuzu söyledi."

"Ancak önemli olan şeyin asla pes etmemek ve kendini işe adamak olduğunu görüyorsunuz."

"Elbette geçen yıl çok rekabetçiydik ama bu yıl daha da iyiyiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with his race engineer Gianpiero Lambiase Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu yüzden tüm takımla ve Honda'daki herkesle gerçekten gurur duyuyorum."

“Sizin hakkında çok fazla eleştiri olduğunda yaptığınız iş çok zorlaşıyor. Çünkü etrafınızda çok fazla baskı oluyor, insanlar çok şey talep ediyor ve sizin iyi bir performans göstermeniz gerekiyor."

"Ama bence, [Honda] sakin kaldılar ve sonunda ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Şimdi nerede olduğumuza bir bakın." dedi.

Red Bull markalar şampiyonluğunu kazanırsa, 2013'ten beri ilk defa hem pilotlar hem de markalar şampiyonluğunu almış olacaklar.

Sezon sonuna kadar kazanılabilecek toplam 191 puana karşılık Red Bull şu an, Ferrari'nin 165 puan önünde yer alıyor.

Takımın şampiyonluğu hakkında Verstappen, "Evet, bir sonraki hedefimiz bu."

"Elbette, onu da kazanacağımızdan emin olmak için sahip olduğum her şeyi vereceğim." dedi.