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Formula 1 Haberler

De Vries, koltuk ayarı için AlphaTauri fabrikasını ziyaret etti

Nyck de Vries, AlphaTauri ekibiyle ilk Formula 1 koltuğuna resmen oturmuş oldu. De Vries, takımın İtalya'nın Faenza kasabasındaki fabrikasını ziyaret ederek koltuk ayarı yaptırdı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
De Vries, koltuk ayarı için AlphaTauri fabrikasını ziyaret etti
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Japonya Grand Prix'sinden önceki hafta sonu AlphaTauri, De Vries'in 2023 için Yuki Tsunoda'nın yeni takım arkadaşı olacağını duyurmuştu.

De Vries, Alpine'e transfer olan Pierre Gasly'den boşalan koltuğa geçecek.

İtalya'da Alex Albon'un yerine yarışan De Vries'in etkileyici yarış hafta sonu performansından sonra, 2023'te F1 gridinde olacağına dair söylentiler güçlenmişti.

Ayrıca Hollandalı pilot, Avusturya'da Red Bull danışmanı Helmut Marko ile birlikte görülmüştü.

 

AlphaTauri ise, Twitter'da De Vries'in araçtaki ilk görüntülerini paylaştı. Hollandalı pilot, cuma günü AlphaTauri'nin fabrikasına gitmişti.

Ekip, 27 yaşındaki pilotun sezon sonunda Abu Dabi'deki 'Genç Sürücü Testi'ne katılmasını planlıyor, bu yüzden De Vries; koltuğunu hazırlamak için erkenden fabrikaya gitmiş oldu.

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