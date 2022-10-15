De Vries, koltuk ayarı için AlphaTauri fabrikasını ziyaret etti Nyck de Vries, AlphaTauri ekibiyle ilk Formula 1 koltuğuna resmen oturmuş oldu. De Vries, takımın İtalya'nın Faenza kasabasındaki fabrikasını ziyaret ederek koltuk ayarı yaptırdı.