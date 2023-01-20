İddia: Liberty Media, Suudi Arabistan'ın 20 milyar dolarlık teklifini geri çevirmiş!
Son çıkan iddialara göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, yatırımlarına Formula 1'i de eklemek istemiş ancak sporun sahibi olan Liberty Media bu teklifi geri çevirmiş.
Bloomberg'de çıkan habere göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, geçtiğimiz senenin başlarında Liberty Media'ya F1'i kendilerine satması için borçlar dahil 20 milyar dolar teklifte bulunmuş ancak Liberty Media bu teklifi kabul etmemiş.
Suudi Arabistan teklifi reddedilmesine rağmen hâlâ sporla ilgileniyor ve Liberty Media'nın fikrini değiştirmesi halinde ciddi bir yatırımcı olarak sırada bekliyor.
Her ne kadar Yatırım Fonu'na yakın kaynaklardan bu tür iddialar çıksa da şu ana kadar ne Suudi yetkililer ne de Liberty Media bu iddiaları doğrulamadı.
Suudi Arabistan, son yıllarda Veliaht Prens Muhammed bin Salman yönetiminde daha Batı tarzı eğlence biçimlerine açılırken spora büyük yatırım yapıyor. Ülkeye ait yatırım fonu İngiltere Premier Ligi futbol kulüplerinden Newcastle United FC'ye satın alırken ve boks, golf ve F1'de önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Eleştirmenler, ülkenin dikkati insan hakları ihlallerinden başka yöne çevirmek için spora yatırım yaptığını iddia ediyorlar. Geçen yılki Suudi Arabistan GP hafta sonunda yedi kez F1 şampiyonu olan Lewis Hamilton, insan hakları hakkında konuşmak zorunda hissettiğini söylemişti.
F1, amiral gemisi satın alımı olarak kabul edilebilir. Sporun popülaritesi, 2017'de milyarder John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media tarafından 4.4 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alınmasından bu yana artıyor. Liberty Media, F1'in Asya ve ABD'deki erişimini genişletmeye devam ediyor ve bu kapsamda yeni nesil tüketicilere doğrudan yayın hizmeti veriyor.
Orta Doğu, F1 sahiplerinin odaklandığı başka bir alan oldu. Bölge, 2023 sezonunda dört yarışa ev sahipliği yapacak ve bunlardan ilk ikisi Mart ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan'da yapılacak. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Saudi Aramco, 2020'de F1 ile önemli bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
F1'i satın almasından bu yana Liberty Media'nın hisse değeri, iki katına çıkarak 15.2 milyar dolar seviyesine ulaştı.
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