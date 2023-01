F1, aktif aerodinami kullanımını tekrar değerlendiriyor

Geçen sezon itibariyle devreye giren yeni kuralların ana amacı, kirli havayı azaltarak takip kalitesini ve geçiş sayısını arttırmak, bu sayede takımların zaman için birbirine daha yakın performans gösterebilmesini sağlamaktı.

Değişiklikler izleyiciye pek yansımasa dahi takımlar tarafından büyük övgüyle karşılanırken, Pirelli geçiş sayısının bir önceki seneye göre 599'dan 785'e yükseldiğini bildirdi.

Yeni kurallara uyum sürecini tamamlayan takımların şimdiki odağı, güç ünitelerinin yanı sıra araçların da birtakım değişikliklere uğrayacağı 2026 sezonu. Araçlardaki değişikliklerin temel amacı ise aerodinamik verimliliği arttırmak.

En ideal çözümlerden biri aktif aerodinami kullanımı, bu çözüm ayrıca dominant galibiyetlerin engellenmesi amacıyla da kullanılabilir.

Geçtiğimiz hafta Autosport International'da uzun bir konuşma yapan F1 teknik direktörü Pat Symonds, 2026 araçlarının "2022 araçlarından bile daha iyi" olacağını öne sürüyor.

Sözlerine DRS'nin kaldırılmayacağını söyleyerek başlayan Symonds, "DRS kullanımına devam edeceğiz, çünkü 2026 aracında tamamen aktif aerodinami kullanımına geçilebilir."

"DRS sürtünmeyi azaltıyor. Her zaman yapmamız gereken şeyin yere basma gücünü arttırmak olduğunu düşünmüşümdür, çünkü bir arkadaki araç biraz sürtünme kaybetse dahi onu asıl sıkıntıya sokan şey yere basma gücü kaybetmesi olması."

"Şimdiki fikrimiz, önde bir araç varken dahi yere basma gücü kaybının önüne geçmek."

