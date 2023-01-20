Leclerc, Gasly ve Ocon, Paris'teki NBA maçı kapsamında bir araya geldiler

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F1 heyecanı, Şubat ayının ilk iki haftasında lansmanlarla birlikte start alacak. Bu süreçte çekim günleri gibi etkinlikler nedeniyle kendilerine büyük iş düşen pilotlar da artık tatillerinin son demlerindeler.

Tatiline devam eden Ferrari pilotu Charles Leclerc, Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly ile bir araya gelerek NBA tarafından özel bir etkinlik kapsamında Paris'te düzenlenen Chicago Bulls-Detroit Pistons basketbol maçını izledi.

Maç boyunca ağırlığını koyan taraf Chicago Bulls oldu ve Zach LaVine'in 30 sayısı ile 126-108 gibi bir skorla galibiyete ulaşmayı başardı.

İki eski çocukluk arkadaşı olan Ocon ve Gasly'nin bu tür bir etkinlikte bir araya gelmesi, taraftarları heyecanlandırmış vaziyette.

Her ne kadar birçok kişi gelecek sezon takım arkadaşı olacak ikilinin ciddi sıkıntılar yaşamasını beklese de, her iki pilot da "aralarının kötü olmadığı" konusunda ısrarcı.

Accor Arena'daki maçta birçok ünlü isim yer aldı: müzisyen Pharell Williams, eski futbolcu Gerard Pique ve eski Fransız NBA oyuncuları Joakim Noah ile Tony Parker.

Maç öncesinde yayınlanan bir videoda, Leclerc ve Gasly'nin Noah-Parker ikilisiyle kısa bir mücadeleye girdikleri de görüldü.

1.80 boyundaki Leclerc ile 1.77 boyundaki Gasly'nin herhangi bir kariyer değişimi için uygun fiziklere sahip olduğu söylenemez, ancak 1.86 boyuyla gridin en uzun pilotu konumundaki Ocon'un başarılı bir oyun kurucu olabilmesi mümkün.