Sürücüler Noel'i nasıl geçirdi?

Uzun ve yorucu bir Formula 1 sezonunun ardından sürücüler, Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından daha sakin bir döneme girdiler.

Sürücülerin hemen hemen hepsi, Noel'i ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmeyi tercih ettiler. Bu isimlerin başında 2021 dünya şampiyonu Max Verstappen geliyor. Hollandalı pilot, Noel'i kız arkadaşı Kelly Piquet ve kayınpederi Nelson Piquet ile geçirdi.

Valtteri Bottas, Noel dönemini çok daha soğuk bir yerde geçirmeyi seçerek, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile Lapland'a gitti.

Sainz ailesi de Noel'de bir araya geldi. Ancak baba Carlos, Dakar Rallisi için bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek. Carlos Jr. ise nispeten sakin bir dönemin tadını çıkaracak.

Fernando Alonso ise yine şaşırtmaya devam ediyor. 40 yaşındaki İspanyol pilot, Noel ağacının önünde görüntü veren meslektaşlarının aksine, yine sevdiği şeyi yapıyor: pistte sürüş yapıyor.

Macaristan GP'nin galibi Esteban Ocon ise evindeki Noel ağacının önünden çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Pierre Gasly de Noel'i daha soğuk bir bölgede geçirmeyi tercih etti ve kız arkadaşıyla birlikte Verbier kayak merkezine gitti.

Bottas ve Gasly soğuk havayı tercih ederken, Buz Adam tam tersi yolu seçti. Emekliye ayrılan Raikkonen, güneş, deniz ve kum için ailesiyle birlikte Maldivler'e gitti.

Antonio Giovinazzi de Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirdi. Fakat bunu karda veya sahilde yapmadı. Martina Franca'daki evine gitmeyi tercih etti.

George Russell, Noel öncesinde bir fotoğraf paylaştı ve bu dönemi ailesiyle geçireceğini dile getirdi.

Noel'de aileler genellikle güzel bir yemek için bir araya gelirler ancak evcil hayvanları da unutmamak gerekiyor. Mick Schumacher de köpeğini ön plana çıkarmış.

Belirtildi gibi, böyle günler genellikle güzel yemeklerle ilişkilidir. Nikita Mazepin bunu bazı arkadaşlarıyla birlikte yaptı.