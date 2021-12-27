İstatistiklerle 2021 F1 sezonu: Sezon boyunca yaşananlar

Muhteşem 2021 Formula 1 sezonu, 22 yarış, 259 gün ve 1.297 turun ardından Abu Dhabi'de sona erdi. Heyecan dolu sezonda, şampiyon son yarışta belli olurken, şampiyonluk ipini Max Verstappen göğüsledi.

COVID-19'un etkisi nedeniyle değişikliğe uğrayan 2020 sezonu, Aralık ayı ortasında bitmişti. Ancak yeni sezon 105 gün sonra Bahreyn'de başladı ve bu, 1981-1982'den bu yana en kısa kış tatili anlamına geliyordu.

2021 sezonu, tarihin en uzun Formula 1 sezonu oldu. Şampiyona tıpkı 2015 ve 2019'da olduğu gibi 259 gün sürerken, her iki şampiyon da Abu Dhabi'de belli oldu. 2008'den beri ilk kez her iki şampiyon da son yarışta belirlendi. Sezon boyunca, 2012'den bu yana en yüksek sayı olan altı farklı kazanan vardı.

Verstappen ve Hamilton arasındaki şampiyonluk savaşı

Max Verstappen ve Lewis Hamilton, önde yer alabilmek adına her hafta sonu, asfaltın her bir santimini kullandılar. Sonuç olarak da ortaya tüm zamanların en muhteşem sezonlarından birisi ortaya çıktı.

Şampiyonluk, tarihin en genç dördüncü dünya şampiyonu olan Verstappen'e gitti. Hollandalı sürücü, sezon sonunda neredeyse tüm listelerin başındaydı: En çok galibiyet alan (10), en çok pole pozisyonu kazanan (10), en çok en hızlı tur kaydeden (6), en çok podyum elde eden (18, rekor) ve en çok lider giden (652 tur) sürücü oldu. Verstappen, diğer sürücülerin toplamından (645) daha fazla lider gitti.

Verstappen, podyuma çıktığı tüm yarışlarda ya birinci ya da ikinciydi. Bakü hariç tüm yarış hafta sonlarında puanla ayrılan Max, Silverstone ve Monza'da, pazar günleri finiş göremese de, sprint sıralama yarışlarında puan almayı başardı.

Verstappen, Red Bull'a beşinci şampiyonluğunu getirirken, Honda ile son 30 yılda şampiyon olan ilk isim oldu.

Hamilton 15. sezonunda 8. dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırdı. Şampiyonadaki 8 puanlık fark, 2016'dan (5 puan) beri en düşük fark oldu. Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde üst üste sekizinci kez (bir rekor) takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Valtteri Bottas (3. sıra, 226 puan) ve Sergio Perez (4. sıra, 190 puan) bunda çok önemli bir rol oynadı. Dört kez yarış dışı kalan Bottas, şimdiye kadarki en çok yarış dışı kaldığı yılı geçirdi.

Orta grup savaşı

Orta grup, geçtiğimiz yıllara kıyasla birbirine daha yakın görünüyordu.

Ferrari ve McLaren yıl boyunca üçüncülük için çok yakın bir mücadeleye girdiler. Her iki sürücünün de puan aldığı 17 yarışa bakılırsa Ferrari, kış arasına daha hoş bir hisle gidebilir.

Mercedes ve Red Bull, daha hızlı araçlara sahip olsalar bile yıl boyunca sadece 14 yarışta iki araçla birden puan aldılar. Oysa Ferrari tam 17 kez iki pilotuyla birden puan aldı. McLaren bunu 12 kez yapabilirken, Alpine 9 kez yapabildi.

Ayrıca Scuderia Ferrari, beş kez podyuma çıksa da arka arkaya ikinci sezonunda galibiyet alamadı. Bu, son olarak 1992-1993 yıllarında olmuştu. Takım, 2020'nin ardından bir kez daha yılı en hızlı turu atamadan kapattı.

Bu yıl dört podyum alan Carlos Sainz, Abu Dhabi'deki podyumuyla Ferrari'ye, hibrit dönemdeki 100. podyumunu getirdi.

İspanyol pilot, Ferrari'deki ilk yılında, Lando Norris ve Charles Leclerc'in önünde şampiyona beşincisi oldu. Sainz, tarihte sezonun tüm yarışlarında bitiş çizgisini ilk sırada gören dokuzuncu sürücü oldu.

McLaren için bu yılki en güzel yarış, hiç şüphesiz dokuz yıl sonra ilk galibiyetini aldığı İtalya Grand Prix'siydi. McLaren dikkat çekici şekilde, sezonu duble yaparak tamamlayan tek ekip olarak noktaladı.

Sprint yarış formatı sayesinde McLaren, o hafta sonu Monza'dan 45 puanla ayrıldı. Bu, çifte puan verildiği 2014 Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana, bir takımın bir yarış hafta sonundan en çok puanla ayrıldığı yarıştı. Aynı Williams (66) ve Mercedes'ten (50) sonra bir hafta sonundan en çok puanla ayrılan üçüncü takım konumuna yerleştiler.

McLaren (275) AlphaTauri'nin (142) neredeyse iki katı puan almasına rağmen Pierre Gasly, sezonu Daniel Ricciardo'nun sadece 5 puan gerisinde bitirdi. Fransız sürücü, bugüne kadarki en iyi sezonunu geçirdi ve dokuzuncu oldu. Ayrıca ilk kez 100 puan barajını geçti. AlphaTauri yılı 142 puanla tamamlarken, bu puanın %77'sini Gasly topladı.

Esteban Ocon, 1983 Avusturya'da zafere ulaşan Alain Prost'tan bu yana, Fransız motorlu bir Fransız aracıyla yarış kazanan ilk Fransız oldu. Yedi yıl aradan sonra ilk kez podyuma çıkan Fernando Alonso, yıl boyunca sadece iki kez yarış dışı kaldı. Alonso 2015 ve 2018 yılları arasında 30 kez yarış dışı kalmıştı. Bu da sezon başına ortalama 7,5 yarışına denk geliyordu.

Arka taraf

Williams son yıllarda puan alamayan tek takımdı. Fakat Macaristan ve Belçika'da art arda puanlar alarak bu ilginç konumu Haas'a devrettiler.

Williams, Macaristan'da aldığı 10 puanla bundan önceki 70 yarışta topladığından daha fazla puan aldı.

Kimi Raikkonen, 16. oldu ve kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi. Sezon sonunda F1'e veda eden Fin pilot, kariyerini 353 Grand Prix ile noktaladı ve tarihin en çok yarışa katılan sürüsü konumunda yer alıyor.

2021 sezonuna dair diğer istatistikler:

Şampiyona liderleri: 2 (Verstappen 15, Hamilton 7 yarış)

Pole alanlar: 5 farklı isim

Yarış galipleri: 6 farklı pilot

Yarışta lider gidenler: 11

Çaylaklar: 3

Bir yarışta en çok geçiş: Brezilya GP (56)

Bir yarışta en az geçiş: Monako ve Belçika GP (0)

Yarış galibinin ikinciye karşı açtığı en büyük fark: Rusya GP - Lewis Hamilton (53.2 saniye)

Yarışı kazananın ikinciyle arasındaki en düşük fark: Bahreyn GP - Lewis Hamilton (0.745 saniye)

En çok yarış dışı: Macaristan GP (6)

En az yarış dışı: Fransa, Belçika, Türkiye GP (0)

Pole pozisyonundan en çok yarış kazanan: Max Verstappen (7)

Pole almadan en çok yarış kazanan: Lewis Hamilton (5)

En geriden gelip kazanan pilot: Lewis Hamilton - 10. sıradan kazandı (Brezilya GP)

En çok tur tamamlayan (sürücü): Carlos Sainz (1.297 üzerinden 1.294 tur - %99.77)

En çok tur tamamlayan (takım): McLaren (2.594 üzerinden 2.490 tur - %95.99)

En az tur tamamlayan (sürücü): Nikita Mazepin (1.207 üzerinden 1.008 tur - %77.72)

En az tur tamamlayan (takım): Haas (2.594 üzerinden 2.143 tur - %82.61)

En çok yarış dışı kalan (sürücü): George Russell (6)

En çok yarış dışı kalan (takım): Williams (11)

En hızlı pit stop: 1,88 saniye (Max Verstappen - Macaristan GP)

Sprint yarışında en çok puan alan pilot: 7 (Max Verstappen ve Valtteri Bottas)

2020'ye kıyasla en büyük artışlar:

Ferrari: 2020'deki 131 puana kıyasla 323,5 puan, + %246,95

Red Bull: 2020'deki 319 puana kıyasla 585,5 puan, + %183,54

Williams, 2020'deki 0 puana kıyasla 23 puan

2020'ye kıyasla en büyük düşüşler:

Aston Martin: 2020'deki 195 puana kıyasla 77 puan - %60,51

Alpine: 2020'deki 181 puana kıyasla 155 puan - %14,36

Haas: 2020'deki 3 puana kıyasla 0 puan