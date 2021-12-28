Coulthard: "Max, Lewis'in ruhuna işledi"

Verstappen ve Hamilton sezon boyunca birbirleriyle çok sıkı bir şekilde savaştılar ve Hollandalı pilot, yeni Formula 1 Dünya Şampiyonu olabilmek adına bazen riskler almak zorunda kaldı. İkili, Silverstone, Monza ve Cidde gibi yarışlarda temaslar yaşadılar. Bu üç temastan ikisi kazayla sonuçlarken, Cidde'de yaşananlar uzun süre konuşuldu. Verstappen yıl boyunca, geç fren yaparak Hamilton'ı sık sık kapıyı açmaya zorladı. Genellikle bunu yapmadığında da temas oldu.

Eski F1 pilotu Coulthard'a göre Verstappen, bu yaklaşımıyla yedi kez dünya şampiyonunun ruhunu işledi.

Channel 4'a konuşan Coulthard, "Max olağanüstü bir insan ve olağanüstü bir sporcu."

"O, bir dahi ve aynı zamanda bölünmelere yol açıyor. Bu özellikleri taşıyan başka kimi tanıyoruz? Ayrton Senna ve Michael Schumacher bu isimlerden birkaçı. Yani bunu bazıları başarabildi."

"Adil olmak gerekirse Lewis çok temiz bir şekilde inanılmaz sayıda şampiyonluk kazanmayı başardı ve temelde kendisini çok fazla tartışma içinde bulmadı."

"Mercedes ve Lewis'in gücü karşısında Max, farklı bir yaklaşım geliştirmek zorunda kaldı. Yaklaşımı, pistte ne zaman açık bir kapı bulsa onu kullanmasıydı."

"Lewis de kapıyı açık tutmaya devam etmek zorunda kaldı çünkü Max'in oraya girmeye çalışacağını biliyordu. Max bunu yaparak, Lewis'in ruhuna işledi."

Coulthard'a göre 2021 dünya şampiyonunun kimseden korkusu yok.

Coulthard, "Max, kimseden korkmuyor. O, bu noktaya gelebilmek için savaşmak zorunda kaldı ve baştan sona bir kazanandı. Formula 1'e giden yolda bazı alt kategorileri atladı."

"Kimseden korkusu yok. Bu, onun ruhunda olan bir şey değil. En etkileyici bulduğum şey, eğer bir boşluk görürse oraya girmeye çalışması"

"En ufak bir şüphe bile duymuyor. Şahsen yarışırken 'Şu anda risk almaya değer mi? Yoksa değmez mi?' diye düşünürdüm."

"Oysa Max boşluk bulunca giriyor. Bu gerçekten özel bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images