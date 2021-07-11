Surer: "Vettel'in yeteneğini kaybetmediği oldukça açık"

Aston Martin kariyerine zorlu bir başlangıç yapan Vettel, AMR21'e alıştıkça ve araçta daha rahat hissettikçe son birkaç yarıştır, özellikle de Monako ve Bakü caddelerinde, daha iyi bir tempoya sahipti.

Eski Arrows ve Brabham pilotu Surer'e göre Vettel'in performans seviyesi, yarışılan pistin karakteristiklerine göre değişmekte.

Vettel'in hâlâ F1'deki en iyi sürücülerden biri olup olmadığı sorulan Surer, Vettel'in hâlâ en iyilerden biri olduğunun "bariz bir şekilde belli olduğunu" söyledi ve şöyle devam etti: "Onun bazı pistlerde iyi, bazı pistlerde kötü olduğunu fark ettim. Ferrari'yle aldığı son galibiyet Singapur'daydı, bir cadde pistindeydi. Bu sezon yarıştığımız iki cadde pistinde de hızlıydı [Bakü ve Monako]. Cadde pistleri ona uyuyor, orada iyi işler çıkarıyor."

"Normal pistlerde ise biraz geride kalıyor. Bu dalgalanmayı fark edebiliyorum. Geçmişte onu bu kadar iyi gözlemleyememiştim."

“Cadde pistlerinde aracı virajlara fırlattığınızda aerodinamik yere basma gücünden çok, mekanik yol tutuşuna ihtiyacınız oluyor. Hızlı pistlerde ise aerodinamik yere basma gücü belirleyici faktör oluyor. Aradaki fark bundan kaynaklanıyor olabilir."

Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll, sezonun ilk yarışlarında Alman pilota kıyasla daha iyi bir tempoya sahipti ancak Vettel, özellikle Monako ve Bakü'deki güçlü performanslarının da yardımıyla 30 puan toplayabildi ve Alman pilot şu anda Stroll'ün 16 puan önünde 10. sırada bulunuyor.

Aradaki puan farkına rağmen iki pilotun performansları sene içinde birbirine oldukça yakındı. Surer, iki pilotun birbirine yakın olmasına rağmen takımın performanslarında dalgalanmalar yaşanmasını araca bağlıyor.

"Vettel, arkalarda sürdüğünde Stroll de o kadar önlerde olmuyor. Benim bakış açıma göre, bu sadece Vettel'in sürüş stiliyle alakalı değil. Bence bu daha çok araçla alakalı."

"Vettel, o şansı bulduğunda ve altında doğru araç olduğunda hâlâ hızlı sürebiliyor. Ancak elbette Aston Martin'in lastikleri doğru çalışma aralığına getirmesi çok zor."

"Bazen bunu başarıyorlar bazen ise tamamıyla yapamıyorlar. Performanslarındaki bu dalgalanmalar, başka türlü açıklanamaz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Alessio Morgese