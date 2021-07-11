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Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''

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Andreas Seidl, Lando Norris'in tek yarışlık men cezası alması konusunda bir ''risk'' olduğunu ve bu durumunda McLaren'ın, İngiliz pilotun yerini alması için ''ilk seçeneğinin'' Stoffel Vandoorne olduğunu söyledi.

Norris yarıştan men cezası alırsa, Vandoorne ''ilk seçenek''

Red Bull Ring'deki ikinci yarışta Sergio Perez'le yaşadığı olay sonrası ceza alan Norris, Avusturya Grand Prix'sinde ceza alan sürücülerden bir tanesi oldu.

Norris, beş saniye cezası ve iki ceza puanı aldı. Böylelikle İngiliz pilotun ceza puanı 10'a yükselmiş oldu ve 12 ceza puanı alan herhangi bir sürücü, bir sonraki yarıştan men edilme cezası alıyor.

Ancak McLaren sürücüsünün 2 ceza puanı, 12 aylık süre aşımı sonrasında Britanya Grand Prix'sinde silinecek.

İngiliz pilotun ceza puanı sekize düşecek olsa da, McLaren takım patronu sürücüsünün bir yarıştan men edilmesi konusunda bir risk olduğunu söyledi.

RTL'ye verdiği bir demeçte konuşan Seidl şu ifadeleri kullandı: ''Çok garanti değil. Bu konuda temel bir risk var.''

Norris bu sezon McLaren'ın yıldız sürücüsü oldu ve 2021 yılında yapılan ilk dokuz yarışın hepsinden puan toplayan tek sürücü oldu.

Aynı zamanda McLaren pilotu bu sezon üç podyum aldı ve sürücüler şampiyonasını Perez'in 3 puan ardında ve Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın dokuz puan önünde dördüncü sırada götürüyor.

Seidl, Norris'in ''en iyi performansı çıkarmaya çalıştığını'' fakat ''çok çılgınca'' bir şeyler yapmadığını da belirtmişti.

McLaren takım patronu Seidl konu hakkındaki açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Bana göre, bu sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bence hiçbirimiz Avusturya'daki gibi bir olayın, bir yarıştan men cezası getirmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz.''

''Bunu bir sonraki toplantıda takımlarla, Formula 1'le ve sürücülerle konuşacağız.''

Norris'in bir yarıştan men edilmesi durumunda İngiliz pilotun yerine kimin getirileceği sorulan Seidl, ''McLaren'ın, Mercedes'in yedek sürücüleriyle bir anlaşması'' olduğunu ve ''ilk tercihinin'' eski McLaren sürücüsü Stoffel Vandoorne olacağı cevabını verdi.

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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