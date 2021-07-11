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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Brawn: “Yeni motor üreticileri F1’e katılmaya olumlu bakıyor”

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Ross Brawn, yeni motor üreticilerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde F1’e katılmayı değerlendiklerini söyledi.

Brawn: “Yeni motor üreticileri F1’e katılmaya olumlu bakıyor”

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya’da Audi ve Porsche gibi üreticilerin de katıldığı toplantıda F1’de 2025’ten itibaren kullanılacak olan güç üniteleri ve yürürlüğe girecek olan kurallar hakkında görüşülmüştü. Formula 1 Motor Sporları Şefi Brown, bu toplantının ardından yeni üreticilerin seriye katılmayı “ciddi” düzeyde değerlendirdiğini söyledi.

Yeni güç ünitesi kurallarının 2025’te tanıtılması planlanıyor ama özellikle Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Red Bull takım patronu Christian Horner olmak üzere bazı taraflar, bunun bir yıl ertelenmesi gerektiğini savunuyor.

Bu yeni kuralların farklı üreticilerin ilgisini çekmesi bekleniyordu. Audi ile Porsche’nin Avusturya’daki toplantıya katılması bunun olumlu yönde bir kanıtı oldu ve F1’e katılma ihtimallerinin olduğunu ortaya koydu. Toplantı sonrasında bu, Brawn tarafından da doğrulandı.

Channel 4’e verdiği demeçte Brawn, “Bence Formula 1, şu anda güçlü bir konumda bulunuyor. Başka üreticilerin de spora olan ilginin farkında olduğunu ve ‘bu bizim için [bir seçenek] mi?’ dediklerini görüyoruz.”

“En azından bu konuyla ciddi olarak değerlendirdikleri bir aşamadayız.”

“Toplantı oldukça olumlu geçti. Bir sonuca varmadık ama bir sonraki adımlarımız üzerinde tartıştık ve bu bazı yeni üreticilerin katılmasını da içeriyordu.”

“Onlar [Audi ve Porsche] de toplantıya katıldı ve şirketlerin CEO’larının, bu görüşme için bir araya gelmesinin olumlu yönde bir adım olduğunu söylemeliyim.”

“Onların zamanı çok değerli ve Formula 1 ile ilgili bir toplantıya zaman ayırmaları, bence sporumuzun önemini ve aldığı ilgiyi gösteriyor.” dedi.

Ayrıca Brawn, yeni üreticilerin gelmesinin F1’in doğru yönde ilerlediğine işaret ettiğini belirtiyor.

“Şu anda bulunduğumuz noktadan memnunum. Bunu sadece başarılarımıza güvenerek söylemiyorum ama bildiğiniz gibi istatistiklerimiz oldukça güçlü ve bu yeni motorun birçok noktada istenileni verdiğinden emin olmalıyız.”

“Güncel olması gerekiyor. Kesinlikle sürdürülebilir yakıt kullanmak istiyoruz, harika bir güç ünitesi ortaya koymalıyız. Formula 1 hayranlarının, Formula 1 izlemekten gurur duymasını istiyoruz.”

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