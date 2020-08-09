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Formula 1 / Son dakika

Stroll, rakiplerinin “sportmen olmaması” yüzünden dehşete kapılmış

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Stroll, rakiplerinin “sportmen olmaması” yüzünden dehşete kapılmış
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
9 Ağu 2020 12:26

Racing Point sahibi Lawrence Stroll, takımının Mercedes W10 fren soğutma kanalı dizaynını kullanarak hile yaptığı iddialarını çürüttü ve kendisinin, "masum olduklarını kanıtlamak için gereken her şeyi" yapacağını söyledi.

Stroll aynı zamanda FIA hakemlerinin Cuma günü Ferrari, McLaren, Renault ve Williams'ın teker teker temyize gitme kararlarını açıklamasından dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi ve onları "sportmen olmamakla" suçladı.

Çıkan karar sonrasında Racing Point, 400.000 Euro para cezasına çarptırıldı ve şampiyona puanlarından 15 puanlık bir kesinti yapıldı, ancak takım fren soğutma kanalı dizaynını kullanmaya devam edecek.

Kanadalı iş adamı, Pazar sabahı Silverstone'da yayınladığı açıklamalar hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Çoğunlukla açıklama yapmam, ancak şu anda hile yaptığımız veya gizli işler yaptığımız hakkında çıkan haberler sonrasında oldukça sinirliyim. Özellikle rakiplerimizin bu yorumları yapmasından dolayı sinirliyim."

"Hayatımda hiçbir şeyde hile yapmadım. Bu suçlamalar kesinlikle kabul edilemez suçlamalar ve doğruluk payı bulunmamakta."

"Benim - ve takımımın da - dürüstlük anlayışı konusunda bir şüphe olmamalı. Racing Point'te bulunan herkes, FIA'nın kararı hakkında şoke oldu ve herkesin morali bozuldu. Amacımız, masumiyetimizi korumak."

"Bu takım, çeşitli isimler altında, 30 yıl boyunca F1'de mücadele etti ve şu anda çatısı altında 500 kişiyi barındırmakta. Biz her zaman bir takım olduk ve gelecekte de olmaya devam edeceğiz."

"Bu 30 sene boyunca bu takımın galibiyet alması beklenmedi, bu takım inanılmaz insan grubuyla beraber ağırlığının üstünde mücadelelerde yer aldı."

"2016 ve 2018 arasında bu takım, griddeki en iyi dördüncü takımdı, en düşük bütçe ile çalışarak düzenli olarak podyuma çıkmayı başardı."

"İflastan çıkan, düzenli ve taze yatırımlarla beraber, bu takımın rekabetçi formu hiç kimseyi şaşırtmamalı. Takım sonunda kendi potansiyelinin farkında olabilir ve güçlü performansı sebebiyle başarı kazanabilir."

Stroll, hakemlerin kararı üzerindeki düşüncesi hakkında konuşmaya devam etti. Kanadalı iş insanı, Mercedes'in fren soğutma kanalının 6 Ocak tarihinde alındığı gerçeğinin göz ardı edildiğini söyledi ve hakemlerin, listelenmemiş parçalardan listelenmiş parçaya olan geçişin hafifletici bir faktör olduğunu söylediklerini belirtti.

Stroll açıklamasına şu şekilde devam etti: "FIA tarafından, kuralların maksatı ve orada bulunmalarının sebebi içerisinde listelenmiş parçalarda yapılan bu değişimin nasıl yapıldığı konusunda spesifik bir yönlendirme veya açıklama yoktu."

"Kurallarda, aynı yazıldığı şekildeki gibi, 2019 sonrasında fren soğutma kanalı dizaynı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayacağı belirtiliyor. Bu ana kadar ne bildiğiniz ve neler öğrendiğiniz tamamen sizin kendi bilginiz. O andan itibaren tek başınasınız. Ki bu da bizim yaptığımız şeydi."

"Benim takımım, gridde olan aracımızın rekabetçi olmasını sağlamak için oldukça yoğun bir şekilde çalıştı. Rakiplerimizin zayıf sportmenliğini görmekten dolayı çok üzgünüm." 

"FIA'nın içerisinde bulunduğu durumun pek çok sebepten dolayı zor ve karışık olduğunu anlayabiliyorum, ancak aynı zamanda onların spor için en faydalı olacak olan kararı bulma konusunda gösterdikleri işe saygı duyuyorum ve onları takdir ediyorum."

 

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Editör Adam Cooper

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