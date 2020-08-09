McLaren sürücüleri: “Daha yumuşak lastikleri getirmek doğru karar”

Sürücüler ve takımlar bu hafta, geçen haftaya göre daha yumuşak lastiklerle başa çıkmaya çalışıyorlar.

Ancak bu bazı zorluklar yarattı ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix’sini oldukça zorlaştırabilir. Norris, geçen haftaki lastik hamurlarını yine kullansalardı, işlerin çok sıkıcı olabileceğini söyledi.

Lastikler konusundaki düşünceleri sorulduğunda Norris, “Art arda iki hafta aynı şeyi yapmamamızın iyi olduğunu düşünüyorum.”

“Daha iyi mi olur yoksa daha kötü mü olur bilemiyorum. Bunu yarışta göreceğiz. Bunun, bazı takımların farklı lastikleri tercih etmesinden ötürü biraz daha zorlayıcı olacağını düşünüyorum.”

“Geçen haftaki yarış, çok heyecanlı değildi. Sadece lastik sorunları yüzünden heyecanlı hale gelmişti. Diğer türlü, dışarıdan bakılınca sıkıcı bir yarıştı ve yarış içinden bakılınca da sıkıcıydı. Yani bu sorunlar birnevi yarışı kurtardı.”

“İşleri değiştirmek ve bazı tartışmalar yaratmak, yarışları daha iyi hale getirecektir.” dedi.

Carlos Sainz da takım arkadaşı Norris’in düşüncelerine katıldı ve daha yumuşak lastiklerin daha heyecanlı bir yarış sağlayabileceğini söyledi.

Sainz, “Bence F1, Pirelli ve herkes, bu hafta daha yumuşak lastik hamuru getirerek doğru bir karar verdi. Bunların bu pist için en iyi lastikler olmadığını biliyoruz, ancak işleri karıştırıyor ve her şeyi biraz daha öngörülemez hale getiriyor.”

“Son iki, üç yılda bu yeni nesil araçlarla neredeyse tüm yarışlar tek pit stoplu oldu. Yani Silverstone’daki ikinci yarışta farklı bir yön izlememizin iyi olduğunu düşünüyorum.”

“Bunun yarışa nasıl etki edeceğini görmek ilginç olacak. Eğer bu ilginç bir yarış olursa, analiz etmesi çok iyi olacak.”

“Pirelli bazen lastiklerin uzun süre dayanmaması, patlaması sebebiyle zor zamanlar yaşıyor. Ancak F1 ve FOM, yarışı daha ilginç hale getirmek amacıyla daha yumuşak lastikleri getirmek için baskı yaptı.”

“Eğer yumuşak lastikler beş, altı turdan fazla dayanmazsa, bunun sebebi Pirelli olmayacak. Herkesin, ilk yarışa göre daha farklı bir senaryo istediğini düşünüyorum.” dedi.