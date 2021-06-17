Stroll: "Pirelli'nin basınç talimatına uyduk"

Lance Stroll, kaza yaptığı için son çizgiden başladığı Bakü'de, uzun bir ilk bölüm geçirmiş ve yarışın 29. turunda lastik patlatıp, kaza yaparak yarışa veda etmişti.

Kazanın ne kadarının aklında olduğu sorusuna Stroll, "Bu, asla eğlenceli bir şey değildir. Benim için işin sinir bozucu olan kısmı, son sıradan başlayarak o noktaya kadar oldukça iyi bir iş yapmış olmamızdı. Uzun bir ilk bölüm geçirmeyi planlıyorduk. Arkamızdaki araçlardan bazılarından uzaklaşıyorduk ve pit stop için aralığı oluşturuyorduk, yarışın sonunda yeni lastiklerle iyi bir pozisyona gelmek üzereydik."

"Yani çok ilginç olabilirdi. Yarışı bitirememekle ilgili sinir bozucu faktör buydu fakat elbette bu hızlardaki bir lastik patlaması eğlenceli değil. Bu tür şeyler her zaman korkutucu. Şimdi Formula 1'de ikinci kez başıma geldi. Geçen yıl Eylül ayında, Mugello'da da beklenmedik şekilde lastiğim patlamıştı. Geçtiğimiz hafta sonu tekrar oldu ve eğlenceli değildi. Sadece ardımızda bırakmalıyız. Bu yaşandı ve geride kaldı."

"Fiziksel olarak iyiyim. Duvara sert vurmadım. Orada olduğu için şanslıydım. Çok büyük bir etki yoktu. Yüksek hızlı bir spindi fakat iyiyim. Sadece bu olduğu için şanslıyım." cevabını verdi.

Pirelli, lastiğin pist üstündeki bir parçadan kaynaklanmadığını doğrularken, takımların lastikleri olması gerektiği gibi kullanmadığını işaret etti.

Bunun üzerine de bazı takımların lastik basıncını olması gerektiği gibi kullanmadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Pirelli'nin açıklamasına inanıp inanmadığı sorusuna, "Bu konuda söyleyecek çok fazla şeyim yok. Pirelli'nin yasal olarak öngördüğü basınç seviyesiyle yarışıyoruz ve yarışta, gördüğümüz üzere araçta yanlış bir şey yoktu. Pirelli şimdi lastiklerin basıncını artıracak. Bu hafta için güvenli bir çözüm olacağına inanıyorlar. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok."

"Lastikler bir kerb nedeniyle hasar görmüş olabilir, bir arıza olabilir. Bir şey söylemek zor. Bu hafta sonu basıncı değiştiriyorlar, bu hafta sonu daha güvenli ve daha iyi olmaları için onları şişiriyorlar. Umarım daha fazla patlama olmaz. Sebep ne olursa olsun bu hızlarda lastik patlaması hoş değil."

"Dediğim gibi, aracımızda yanlış bir şey yoktu ve öngörülen basınçları kullandık. Hepsi bu kadar. Ekleyebileceğim başka bir şey yok." yanıtını verdi.