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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

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Williams pilotu George Russell, Mercedes'le anlaşma imzaladığına dair spekülasyonları reddetti ve gelecek sezon için henüz bir şeyin belli olmadığını açıkladı.

Russell: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı''

Geçtiğimiz günlerde birçok kaynak tarafından, Russell'ın Mercedes'le bir anlaşma imzaladığı ve Valtteri Bottas'ın artık Alman takımla devam etmeyeceği spekülasyonları ortaya çıkarıldı.

Ancak, Fransa Grand Prix'sinden önce yapılan basın toplantısında hem Bottas, hem de Russell bu spekülasyonları reddetti.

Mevcut Mercedes sürücüsü Bottas, Mercedes'in ona ''birlikte devam etmeyeceklerini'' söylemediğini açıkladı.

Mercedes genç sürücü programı üyesi Russell ise şu açıklamalarda bulundu: ''Gelecek sezon için hiçbir şey belli olmadı. Ben hâlâ bir Williams sürücüsüyüm.''

''Henüz, gelecek için hiçbir kontrat imzalamadım ve şu anda sadece kendi işime odaklıyım. Daha önce de söylediğim gibi, umarım geleceğim bir şekilde belirlenir, belki de yaz arasında olur ancak şu anda, Charles'ın da söylediği gibi, sadece yarışmanın keyfini çıkarıyorum.''

''Yarışlara odaklandım. Pistte ne kadar iyi iş çıkarırsanız, geleceğinizi sağlamlaştırmanız o kadar kolay olur. Formula 1 acımasız bir spor ve sadece 20 sürücü için yer var. Bu yüzden sürekli en iyi performansınızı sergilemeniz gerekir.''

''Geleceği düşünerek dikkatinizi dağıtamazsınız çünkü bunu yaparak, formunuzu düşürebilirsiniz ve her şey birden değişebilir. Önümüzdeki üç günde elimden gelenin en iyisini yapacağım.''

Dün, başka bir Mercedes genç sürücü programı üyesi olan Esteban Ocon, 2020'den beri birlikte yarıştığı Alpine'le (eski adıyla Renault) üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Böylelikle Fransız sürücü, en az 2024'ün sonuna kadar Fransız takımla birlikte sürüş yapmaya devam edecek.

Mercedes'in 2022 yılı için boş koltuklarından biri de bazılarına göre Ocon'la ilişkilendiriliyordu. Ancak artık Ocon'un 2024'ün sonuna kadar Alpine'de kalacak olmasıyla, bu spekülasyonlar da sona ermiş oldu.

Ocon'un anlaşma imzalamasıyla ana takıma geçme yolunda daha rahat olup olmadığı sorulan Russell, bunu aklından geçirmediğini ve Fransız pilot adına çok mutlu olduğunu söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse, bunu herhangi bir şey olarak görmüyorum. Öncelikle, Esteban'ı tebrik ederim, bunu kesinlikle hak ediyor ve bu Mercedes için de çok iyi çünkü sürücülerinden bir tanesi kariyerini sağlamlaştırdı.''

''Ancak söylediğiniz şey hakkında hiç düşünmedim. Esteban, son birkaç yıldır Renault ve Alpine'de ve hem temposu, hem de uyruğu Alpine için harika uyumlu. Onun için mutlu olmak dışında başka bir şey düşünmedim.''

Bir fabrika takımıyla çok yıllık anlaşma imzalama sırasının ne zaman ona geleceği sorulan İngiliz pilot, şu anda sadece sürüş yapmaktan keyif aldığını açıkladı.

''Açıkçası, spekülasyonların farkındayım ancak şu anda sadece sürüş yapmanın keyfini çıkarıyorum.''

''Bir noktada geleceğimin belirlenmesini istiyorum fakat şu anda, Fransa Grand Prix'sine odaklandım. Normalde bu tarz olayları yaz arasında çözeriz.''

''Ben şu anda her yarışa odaklıyım ve neler olacağını merak etmenin keyfini çıkarıyorum. Bazen, geleceğin neler göstereceğini bilmemek heyecanlıdır.''

Geçtiğimiz günlerde Simon Roberts'ın Williams'dan ayrılacağı açıklandı ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulan Russell,  ''Simon, geleneksel dönemde takımın büyük bir parçasıydı ve ona çok teşekkür ediyorum.''

''Görüldüğü üzere Williams'da yeniden yapılanma oldu ve işleyişler daha verimli hale getiriliyor. Ne yazık ki o role artık ihtiyaç yoktu.''

''Jost, bunu devraldı ve baştaki tek kişi oldu. İşler böyle ilerledi. Sadece tekrar yapılanmadan dolayı oldu. Tüm çabalarından dolayı Simon'a teşekkür ederim. Takımın için çok zor bir dönemde takıma yardımcı oldu.'' ifadelerini kullandı.

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