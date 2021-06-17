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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, geçtiğimiz sene Ferrari'den ayrılması sonrasında Red Bull'a geri dönmenin bir seçenek olmadığını söyledi ve Aston Martin ile anlaştığı için pişman olmadığını belirtti.

Vettel: "Red Bull, benim için bir seçenek değildi"

2021 sezonunun başında iyi bir form yakalamakta zorlanan Vettel, Monako ve Bakü’de oldukça güçlü performanslar sergiledi.

Aston Martin pilotu, Bakü’deki yarışa 11. sıradan başladı ve 2. sırada finiş görerek podyuma çıktı. 

Aynı yarışta takım arkadaşı Lance Stroll de oldukça sorunsuz bir yarış götürüyordu ve takım için değerli puanlar kazanma fırsatına sahipti. Fakat, genç pilotun ana düzlükte lastiği patladı ve yüksek hızda kaza yaptı.

Bunun ardından ise Red Bull ve Aston Martin araçlarının lastiklerinin aynı şekilde patlaması, bu takımların lastik basınçlarıyla oynayarak kural ihlali yaptıklarına dair spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı.

Fransa Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Vettel, kaza hakkında takımının kurallar dışına çıkmadığının ve lastik basınçlarının doğru seviyede olduğunu vurguladı.

Vettel, “Elbette sadece kendi takımım adına konuşuyorum ama önemli olan tek şey şu ki, Lance’ın lastiği patladı ve biz Pirelli’nin yönetmeliklerine tamamen uyuyorduk.”

“Griddeki herkesin lastik basınçlarının doğru olup olmadığı kontrol ediliyor ve biz doğru basınca sahiptik. Bu yüzden, bunu daha fazla tartışmamız gerektiğini düşünmüyorum.” dedi.

Fakat Alman pilot Bakü hafta sonunun olumlu noktalarından da bahsetti ve momentumlarını Paul Ricard’da da korumak istediklerini söyledi. 

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates on the podium

Sebastian Vettel, Aston Martin, 2nd position, celebrates on the podium
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Burada, Monako ve Bakü’de olduğu kadar güçlü olup olamayacakları hakkında ise bunun “tahmin etmesi zor” olduğunu çünkü pistin farklı bir yapısı olduğunu dile getirdi.

“Tahmin etmesi çok zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Burası dur-kalkların çok fazla olmadığı bir pist ve farklı bir doğaya sahip.”

“Bence bu hafta sonu çok çekişmeli olacak, bu yüzden farklı zorluklar olacağını düşünüyorum ama umarım yakaladığımız momentumu bu yarışa ve sonraki yarışlara taşıyabiliriz.”

Bunun ardından Vettel’e, Red Bull’un bu seneki güçlü performansı göz önünde bulundurulduğunda eski takımına dönmek yerine Aston Martin’le anlaşmaktan pişmanlık duyup duymadığı soruldu ve dört kez dünya şampiyonu şu cevabı verdi: “Hayır, bundan pişmanlık duymuyorum çünkü bu, benim için bir seçenek değildi.”

“Açıkçası yeni bir yola girmeye ve Aston Martin'de yeni bir ekibe katılarak yeni bir maceraya atılmaya karar verdim ve bundan da çok mutluyum.”

“Tüm samimiyetimle ve içtenlikle söylüyorum Checo'nun harika bir koltuk bulması beni çok sevindirdi, çünkü o bunu hak ediyor. Bunu sadece kazandığı bir galibiyetle göstermedi, son 10 yılda bu ve buna benzer performanslarıyla, Formula 1'de harika bir araçta olmayı hak ettiğini gösterdi. Red Bull'un harika bir aracı olduğu için onlar adına seviniyorum.”

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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