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Stroll, "iyi strateji" sonrası puan aldığı için mutlu

Aston Martin pilotu Lance Stroll, İngiliz ekibin yarışta iyi bir strateji uyguladığını ve bu sayede puan aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Stroll, "iyi strateji" sonrası puan aldığı için mutlu
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Aston Martin pilotu Lance Stroll, Montreal'den önce birkaç yarıştır puandan uzak kalmıştı ve sezonu iki puanla 18. sırada götürüyordu.

Kanadalı pilot, kendi ülkesinde takımın belirlediği iyi strateji sayesinde son bölümde yükselişe geçti ve Daniel Ricciardo'yu geride bırakarak 10. oldu.

Böylelikle üç yarış aradan sonra puan aldı ve Aston Martin'i şampiyonada sekizinci sıraya çıkardı.  Bu, Aston Martin'in son altı yarışın beşinden puan aldığı anlamına geliyor.

Yarışın ardından konuşan Stroll şöyle dedi: "Yarış için harika bir strateji seçtik ve kazandığım puandan dolayı gerçekten çok mutluyum."

"Takım çok uzun bir ilk bölüm geçirme kararıyla doğru olanı yaptı. Tek pit stop stratejisi işe yaradı ve bazı araçları arkamda tutmayı başardım."

"Daniel Ricciardo'yu geçmek benim için güzel bir bonus oldu. Daha yeni lastiklere sahiptim, bu yüzden geçiş oldukça kolaydı."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Bizim için kolay bir sezon olmuyor fakat başarılı bir yarış geçirdiğimiz için mutluyum."

"Bu hafta sonu bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar uzun bir aradan sonra kendi ülkemde yarışabilmek inanılmaz."

Takım patronu Mike Krack, Stroll'ün sonucundan memnun olduklarını söylese de daha fazlasını umduklarını gizlemiyor.

"Lance'in elde ettiği 10. sıra, hafta sonu boyunca ortaya koyduğumuz sıkı çalışmaya karşılık gelmiyor ve baştan sona her şeyimizi vermemiz gereken bir yarış için en harika ödül değil."

"Lance bugün çok sabırlı sürdü, sert lastiklerle son derece uzun bir ilk bölüm geçirdi ve bir dizi aracı arkasında tuttu. Yarışın sonuna doğru zorlamaya başladı ve bir puan almayı başardı. Bu konuda Seb'e de teşekkür etmek gerekiyor çünkü Lance'in onu geçmesine ve Daniel'i zorlamasına izin verdi."

"Bugün takım olarak iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Karmaşık stratejik seçimlerden en iyi şekilde yararlandık, iyi pit stoplar yaptık ve şimdi Montreal'den aracımızın artan performansının verdiği olumlu enerjiyle ayrılıyoruz."

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