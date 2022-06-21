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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor"

Alpine pilotu Fernando Alonso, Montreal'de podyuma çıkabileceğine inandığı için, sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Alonso: "Podyum fırsatını kaçırmak büyük hayal kırıklığı yaratıyor"
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Fernando Alonso, Kanada GP'ye ikinci sıradan başlamış ve iyi bir yarış çıkarmasına rağmen büyük şanssızlık yaşamıştı.

Sanal güvenlik aracı periyotlarında pistte kalan Alonso, uzun bir ilk bölüm geçirmesi nedeniyle zaten dezavantajlı duruma düştü ve sonrasında da güç ünitesi sorunu yaşadı. Hal böyle olunca yedinciliğe kadar geriledi.

Son bölümde aldığı cezayla dokuzuncu olan Alonso, dayanıklılığın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Bugün güvenlik aracı ve pit stop zamanlamaları nedeniyle epey şanssızdık. Bu yüzden de rakiplerimizin gerisine düştük."

"Fakat bana göre ana sorun 20. tur civarında, bataryayla alakalı problemler yaşamaya başlamaktı. Düzlüğün orta noktasına geldiğimde güç kaybı vardı."

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Tur başına en az 0.8 saniye zaman kaybettim. Virajlarda DRS bölgesinde kalabilmek için her şeyimi vermek zorunda kaldım. Gerçekten çok zor bir yarıştı. Güç ünitesi sorunları beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Elbette olumlu şeyler var. Örneğin araç bu hafta sonu çok hızlıydı. Motor sorunu olmasaydı güvenlik aracına rağmen Lewis'in önünde üçüncü olabilirdim."

Alonso böyle bir yarışta bitiş çizgisine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Bu bir motor sorunuydu ve yarışın daha 20. turu civarında başladı. Düzlüklerde güç kaybı yaşıyorduk ve düzeltmek için ne denersek deneyelim işe yaramadı."

"Bence bitiş çizgisine ulaştığım ve birkaç puan kazandığım için bile şanslıydım. O noktaya kadar podyum mümkün görünüyordu. Sonrasında mücadelede kalmak için elimden geleni yaptım, virajlarda çok zorladım, DRS alabilmek için her yolu denedim çünkü geçilmemek için tek şansım arka kanadı açmaktı."

İspanyol pilot böyle bir hafta sonunun ardından dokuzunculuktan ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

"Bu hafta sonu dokuzuncu sıradan çok daha iyisini hak ettiğimizi söylemem gerekiyor fakat sonunda her iki araçla da puan kazanmak iyi bir şey."

"Ancak bugün potansiyel bir podyum fırsatını kaybetmiş olduk çünkü bunu yapabilecek hıza sahiptim."

"Özellikle cumartesi günü ortaya koyduğumuz performansın ardından hafta sonunu bu şekilde kapatmak hayal kırıklığı yaratıyor."

"Artık Silverstone'a gittiğimizde dayanıklılık sorunlarının üstesinden gelmeye ve daha fazla puan almaya çalışacağız.

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