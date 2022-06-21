Norris ve Ricciardo, McLaren'ın gelişmesi gerektiği konusunda hemfikir

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McLaren pilotları, Montreal'de saf tempo anlamında ilk ona girebilecek hızda değildi ve Lando Norris bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarıp 15. oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Açıkçası yarışın pek çok noktasında şanssızdık. Hatta gidebilecek her şey test gitti."

"Fakat aynı zamanda mücadele edecek ve yarışmak istediğimiz insanların önüne geçecek hızımız da yoktu. Böyle bir günün ardından pozitif şeyler bulmak kolay değil."

"Genel olarak geçiş yapmak çok zordu ve bu da bulunduğumuz yeri etkiledi. Düzlüklerde çok yavaş kalıyorduk."

"Tempomuzun kötü olduğunu söyleyemem ama çok da iyi değildi. Bugün bizi en çok etkileyen şey öndeki araçları geçememekti."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Kendi açımdan yaptığım bazı hatalardı vardı ama takım da hatalar yaptı. Yine de artık bir adım geri gidip kendimizi yenilememiz, geri dönmemiz ve bir sonraki sefere çok daha iyi bir iş yapmamız gerekiyor."

Norris ayrıca yarışın McLaren'ın aracının aslında ne kadar geride kaldığını gösterdiğine inanıyor ve bunu "pozitif" nokta olarak görüyor.

"İstediğimiz yerde değiliz. Böyle bir gün geçirmek de harika değil. Ancak bunu iyi bir şey olarak görmeliyiz. Çünkü bize ön bölümden çok uzakta olduğumuzu ve çok çalışıp, farklı şeyler devam etmemiz gerektiğini gösteriyor."

Daniel Ricciardo ise takım arkadaşına göre daha iyi bir hafta sonu geçirmesine rağmen hafta sonunu puansız kapattı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

Avustralyalı pilot, "Söyleyebilecek çok fazla şey yok. Bizim için en iyi pazar günü olmadığı ortada."

"Hızlı değildik ve sonrasında yönetmemiz gereken birkaç sorunumuz daha vardı. Zor bir durumdu ve bizi mücadelenin dışına itti."

"Duruma yakından bakmamız, nerede daha iyisini yapabileceğimizi görmemiz ve bir dahaki sefere tüm bunları uygulamamız gerekiyor." dedi.