Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Stroll, "iyi strateji" sonrası puan aldığı için mutlu Sonraki / Hamilton zorlu cuma gününün ardından podyuma çıktığı için şaşkın
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Norris ve Ricciardo, McLaren'ın gelişmesi gerektiği konusunda hemfikir

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, puansız geçen Montreal hafta sonunun ardından daha fazla adıma ihtiyaçları olduğunu söylediler.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Norris ve Ricciardo, McLaren'ın gelişmesi gerektiği konusunda hemfikir
Haberi dinle

McLaren pilotları, Montreal'de saf tempo anlamında ilk ona girebilecek hızda değildi ve Lando Norris bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarıp 15. oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Açıkçası yarışın pek çok noktasında şanssızdık. Hatta gidebilecek her şey test gitti."

"Fakat aynı zamanda mücadele edecek ve yarışmak istediğimiz insanların önüne geçecek hızımız da yoktu. Böyle bir günün ardından pozitif şeyler bulmak kolay değil."

"Genel olarak geçiş yapmak çok zordu ve bu da bulunduğumuz yeri etkiledi. Düzlüklerde çok yavaş kalıyorduk."

"Tempomuzun kötü olduğunu söyleyemem ama çok da iyi değildi. Bugün bizi en çok etkileyen şey öndeki araçları geçememekti."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Kendi açımdan yaptığım bazı hatalardı vardı ama takım da hatalar yaptı. Yine de artık bir adım geri gidip kendimizi yenilememiz, geri dönmemiz ve bir sonraki sefere çok daha iyi bir iş yapmamız gerekiyor." 

Norris ayrıca yarışın McLaren'ın aracının aslında ne kadar geride kaldığını gösterdiğine inanıyor ve bunu "pozitif" nokta olarak görüyor.

"İstediğimiz yerde değiliz. Böyle bir gün geçirmek de harika değil. Ancak bunu iyi bir şey olarak görmeliyiz. Çünkü bize ön bölümden çok uzakta olduğumuzu ve çok çalışıp, farklı şeyler devam etmemiz gerektiğini gösteriyor."

Daniel Ricciardo ise takım arkadaşına göre daha iyi bir hafta sonu geçirmesine rağmen hafta sonunu puansız kapattı ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

Avustralyalı pilot, "Söyleyebilecek çok fazla şey yok. Bizim için en iyi pazar günü olmadığı ortada."

"Hızlı değildik ve sonrasında yönetmemiz gereken birkaç sorunumuz daha vardı. Zor bir durumdu ve bizi mücadelenin dışına itti."

"Duruma yakından bakmamız, nerede daha iyisini yapabileceğimizi görmemiz ve bir dahaki sefere tüm bunları uygulamamız gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Stroll, "iyi strateji" sonrası puan aldığı için mutlu
Önceki haber

Stroll, "iyi strateji" sonrası puan aldığı için mutlu
Sonraki haber

Hamilton zorlu cuma gününün ardından podyuma çıktığı için şaşkın

Hamilton zorlu cuma gününün ardından podyuma çıktığı için şaşkın
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Villeneuve: "Leclerc'in Montreal'deki yükselişi yeterli değildi" Kanada GP
Formula 1

Villeneuve: "Leclerc'in Montreal'deki yükselişi yeterli değildi"

Alfa Romeo, Zhou ve Bottas'ın performansından çok memnun Kanada GP
Formula 1

Alfa Romeo, Zhou ve Bottas'ın performansından çok memnun

Ocon, Fransa'nın Nice ile takvimde kalmasını umuyor Kanada GP
Formula 1

Ocon, Fransa'nın Nice ile takvimde kalmasını umuyor

Son Haberler

Kanada GP'sinin ardından polis, Red Bull garajında kontrol gerçekleştirmiş!
Formula 1 Formula 1

Kanada GP'sinin ardından polis, Red Bull garajında kontrol gerçekleştirmiş!

Brown, Ricciardo hakkındaki yorumunda "sadece dürüst bir cevap vermiş"
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo hakkındaki yorumunda "sadece dürüst bir cevap vermiş"

Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş
Formula 1 Formula 1

Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş

Vettel, Kanada GP'de tartışmalı "iklim cinayeti" kask tasarımını kullanmadı
Formula 1 Formula 1

Vettel, Kanada GP'de tartışmalı "iklim cinayeti" kask tasarımını kullanmadı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.