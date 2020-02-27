Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Race:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Yarış:
247 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Race:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 18:46

Lance Stroll, Racing Point'in çok iyi bir araca sahip olduğunu ancak nerede olduklarını kestiremediğini söyledi.

Mercedes'in geçen yılki konseptine geçen Racing Point'in testlerdeki performansı oldukça iyiydi ve Ferrari bile İngiliz ekibin kendilerine yakın olduğunu açıkladı.

Bugünkü testleri üçüncü bitiren Lance Stroll, testlerin çok iyi geçtiğini ve iyi bir araca sahip olduklarını söyledi.

Stroll, “İyi bir gündü, çok fazla test yaptık ve takım iyi bir iş çıkardı. Şimdiye kadar yeni sezon için gerçekten iyi şekilde hazırlandı. Geçen yıl pek çok değişiklik nedeniyle her şey farklıydı, bu yüzden şimdi her şey daha kolay. Bence harika bir iş çıkardık ve Racing Point'le ikinci yılımı geçirmem benim için de işleri kolaylaştırıyor."

"Ancak, nerede olduğumuzu bilmek şu noktada çok zor. Herkes araçlarının geçen yıldan daha hızlı olduğunu ve daha fazla çekişe sahip olduğunu söylüyor. Araçlar her yıl daha hızlı hale geliyor ve bu yıl da durum farklı değil. Bir şey söylemek zor ama belki de şimdi herkes birbirine daha yakındır."

“Kendi çalışmalarımıza odaklanıyoruz, ancak dediğim gibi, Avustralya'da bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Kilit nokta sadece Melbourne'da değil, her yarışta iyi performans göstermeye devam etmek olacak. Çok fazla soru işareti var, ne kadar hızlı olduğumuzu bilmiyoruz. "

“Ama duygular olumlu ve takım mühendisleri, tasarımcılar, mekanikerler, herkes harika bir iş çıkardı. Devam etmek için iyi bir temelimiz var ve araçta harika hissediyorum. Bu, eskisinden daha hızlı bir araç, ama dediğim gibi ortada herhangi bir sürpriz yok çünkü kurallar aynı ve herkes gelişti."

“Başka bir günümüz daha var, bu yüzden bu olumlu şekilde devam etmek için bu fırsatı kullanmaya çalışıyoruz. Testler bizim için iyi gidiyor. Araç üzerinde çalışmaya devam edebiliriz. Bu, değişikliklere iyi tepki veren bir araç. Ama bundan daha fazlasını söylemek zor." 

“Sonuç çıkarmak için henüz çok erken, ancak tüm takımların bu sezon inanılmaz derecede rekabetçi olacağı görülüyor. Şahsen kendi aracımızdan memnunuz, yüksek yere basma gücü var, ancak rakiplerimize kıyasla hangi pozisyonlarda olduğumuzu sadece Melbourne'de göreceğiz." dedi.

Sonraki haber
Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Önceki haber

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Sonraki haber

Vettel: "En hızlısı değiliz"

Vettel: "En hızlısı değiliz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
20:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
00:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
22:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
01:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
00:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

1s
2
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

2s
3
Formula 1

Vettel: "En hızlısı değiliz"

18dk
4
Formula 1

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek

1s
5
Formula 1

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

1s

Son Videolar

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1
1s

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Son Haberler

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"
F1

Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"

Vettel: "En hızlısı değiliz"
F1

Vettel: "En hızlısı değiliz"

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"
F1

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"
F1

Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"
F1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.