Stroll: "Çok iyi bir aracımız var"

Mercedes'in geçen yılki konseptine geçen Racing Point'in testlerdeki performansı oldukça iyiydi ve Ferrari bile İngiliz ekibin kendilerine yakın olduğunu açıkladı.

Bugünkü testleri üçüncü bitiren Lance Stroll, testlerin çok iyi geçtiğini ve iyi bir araca sahip olduklarını söyledi.

Stroll, “İyi bir gündü, çok fazla test yaptık ve takım iyi bir iş çıkardı. Şimdiye kadar yeni sezon için gerçekten iyi şekilde hazırlandı. Geçen yıl pek çok değişiklik nedeniyle her şey farklıydı, bu yüzden şimdi her şey daha kolay. Bence harika bir iş çıkardık ve Racing Point'le ikinci yılımı geçirmem benim için de işleri kolaylaştırıyor."

"Ancak, nerede olduğumuzu bilmek şu noktada çok zor. Herkes araçlarının geçen yıldan daha hızlı olduğunu ve daha fazla çekişe sahip olduğunu söylüyor. Araçlar her yıl daha hızlı hale geliyor ve bu yıl da durum farklı değil. Bir şey söylemek zor ama belki de şimdi herkes birbirine daha yakındır."

“Kendi çalışmalarımıza odaklanıyoruz, ancak dediğim gibi, Avustralya'da bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Kilit nokta sadece Melbourne'da değil, her yarışta iyi performans göstermeye devam etmek olacak. Çok fazla soru işareti var, ne kadar hızlı olduğumuzu bilmiyoruz. "

“Ama duygular olumlu ve takım mühendisleri, tasarımcılar, mekanikerler, herkes harika bir iş çıkardı. Devam etmek için iyi bir temelimiz var ve araçta harika hissediyorum. Bu, eskisinden daha hızlı bir araç, ama dediğim gibi ortada herhangi bir sürpriz yok çünkü kurallar aynı ve herkes gelişti."

“Başka bir günümüz daha var, bu yüzden bu olumlu şekilde devam etmek için bu fırsatı kullanmaya çalışıyoruz. Testler bizim için iyi gidiyor. Araç üzerinde çalışmaya devam edebiliriz. Bu, değişikliklere iyi tepki veren bir araç. Ama bundan daha fazlasını söylemek zor."

“Sonuç çıkarmak için henüz çok erken, ancak tüm takımların bu sezon inanılmaz derecede rekabetçi olacağı görülüyor. Şahsen kendi aracımızdan memnunuz, yüksek yere basma gücü var, ancak rakiplerimize kıyasla hangi pozisyonlarda olduğumuzu sadece Melbourne'de göreceğiz." dedi.