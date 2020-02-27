Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Ferrari, bugün Barcelona testlerinin beşinci gününde yarış simülasyonu yaparken, genel olarak Mercedes'ten uzak bir görüntü çizdi.

Sezon öncesi testlerin beşinci gününü ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, mühendislerin aracın viraj hızını artırmayı başarsa da, yeni SF1000'in yeterince hızlı olmadığını yineledi.

Binotto, “Aracın özelliklerini giderek daha iyi anlıyoruz ve testlerin ilk günleri olduğunu düşünürsek, yeterince hızlı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bugün yarış simülasyonu yaptık ve aracımızın yarış koşullarında bile en hızlı olmadığı sonucuna vardık."

"Ancak önümüzde çok uzun bir sezon var. Bu yüzden ilk önce testleri bitireceğiz. SF1000'i geliştirirken odaklanması gereken alanları zaten belirledik."

"Hız olarak geçen yılki araçla karşılaştırırsak, virajlarda çok daha iyi olduğumuz ortada, ancak bu kez de düzlüklerde çok hızlı değiliz Ama sanırım tam olarak ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Ancak şimdi kabul etmemiz gerekiyor ki, sezonun ilk bölümünde galibiyet mücadelesi verebilecek kadar rekabetçi değiliz."

"Bugün Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış simülasyonu yapıyordu ve bir sorun yaşadı. Ancak o soruna kadarki ilk bölümde gerçekten etkileyici bir hıza sahipti. Bu yüzden tamamen dürüst şekilde hızımızı saklamaya çalışmadığımızı söyleyebilirim."

"Ayrıca Racing Point de en azından hız olarak bize yakın görünüyor, ama bu çok şaşırtıcı değil. Çünkü araçlarının neye benzediğine bir bakın."

"Bir dereceye kadar bizim için bir tehdit oluşturuyorlar."

"Ancak Ferrari yeterince güçlü bir takım, aracı yeterince iyi şekilde geliştirebiliriz ve gelecekte daha güçlü olabiliriz. Bundan hiç şüphem yok. Böylece gelecekte rakiplerimizden korkmamış olacağız."

Binotto'ya Ferrari'nin Sebastian Vettel ile sözleşme yenilemeye ne kadar yakın olduğu sorusuna, “Kısa süre önce bunu tartışmaya başladık ve bence tamamen sakin gidiyor. Sebastian daha dün, önceliğimizin aracın verimli şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak bence birbirimizi iyi anlıyoruz, ortak hedeflerimiz var ve yakında her alanda anlaşabiliriz." yanıtını verdi.