Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Yarış:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Yarış:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Yarış:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Yarış:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Race:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Race:
261 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Yarış:
275 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

paylaşım
yorumlar
Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"
Ekleyen:
, Editör
27 Şub 2020 18:22

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin yarış kazanabilecek kadar iyi olmadığını açıkladı.

Ferrari, bugün Barcelona testlerinin beşinci gününde yarış simülasyonu yaparken, genel olarak Mercedes'ten uzak bir görüntü çizdi.

Sezon öncesi testlerin beşinci gününü ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, mühendislerin aracın viraj hızını artırmayı başarsa da, yeni SF1000'in yeterince hızlı olmadığını yineledi.

Binotto, “Aracın özelliklerini giderek daha iyi anlıyoruz ve testlerin ilk günleri olduğunu düşünürsek, yeterince hızlı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bugün yarış simülasyonu yaptık ve aracımızın yarış koşullarında bile en hızlı olmadığı sonucuna vardık."

"Ancak önümüzde çok uzun bir sezon var. Bu yüzden ilk önce testleri bitireceğiz. SF1000'i geliştirirken odaklanması gereken alanları zaten belirledik."

"Hız olarak geçen yılki araçla karşılaştırırsak, virajlarda çok daha iyi olduğumuz ortada, ancak bu kez de düzlüklerde çok hızlı değiliz Ama sanırım tam olarak ne bekleyeceğimizi biliyoruz. Ancak şimdi kabul etmemiz gerekiyor ki, sezonun ilk bölümünde galibiyet mücadelesi verebilecek kadar rekabetçi değiliz."

"Bugün Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış simülasyonu yapıyordu ve bir sorun yaşadı. Ancak o soruna kadarki ilk bölümde gerçekten etkileyici bir hıza sahipti. Bu yüzden tamamen dürüst şekilde hızımızı saklamaya çalışmadığımızı söyleyebilirim."

"Ayrıca Racing Point de en azından hız olarak bize yakın görünüyor, ama bu çok şaşırtıcı değil. Çünkü araçlarının neye benzediğine bir bakın."

"Bir dereceye kadar bizim için bir tehdit oluşturuyorlar."

"Ancak Ferrari yeterince güçlü bir takım, aracı yeterince iyi şekilde geliştirebiliriz ve gelecekte daha güçlü olabiliriz. Bundan hiç şüphem yok. Böylece gelecekte rakiplerimizden korkmamış olacağız."

Binotto'ya Ferrari'nin Sebastian Vettel ile sözleşme yenilemeye ne kadar yakın olduğu sorusuna, “Kısa süre önce bunu tartışmaya başladık ve bence tamamen sakin gidiyor. Sebastian daha dün, önceliğimizin aracın verimli şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak bence birbirimizi iyi anlıyoruz, ortak hedeflerimiz var ve yakında her alanda anlaşabiliriz." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek

Önceki haber

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
14 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

13dk
2
Formula 1

2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

1s
3
Formula 1

Hamilton, Barcelona testinde motor sorunu yaşadı!

2s
4
Formula 1

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek

27dk
5
Formula 1

Verstappen, koronavirüs hakkında endişeli değil

53dk

Son Videolar

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

Son Haberler

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"
F1

Binotto karamsar: "Ferrari yarış kazanabilecek kadar hızlı değil!"

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek
F1

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek

Verstappen, koronavirüs hakkında endişeli değil
F1

Verstappen, koronavirüs hakkında endişeli değil

2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!
F1

2020 ikinci Barcelona testleri 2. gün: Vettel lider, Hamilton yolda kaldı!

Alfa Romeo, C39'un ilerlemesinden memnun
F1

Alfa Romeo, C39'un ilerlemesinden memnun

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.