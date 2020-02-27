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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"

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Bottas: "Rakiplerimiz tuhaf oyunlar oynuyorlar"
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Şub 2020 19:30

Vatteri Bottas, rakip takımların kendilerinin performansı hakkında söylediklerini önemsemediğini, onların performans konusunda bazı oyunlar oynadıklarını ve gerçeği göstermediklerini söylüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sürekli olarak kendilerinin Mercedes ve Red Bull'un gerisinde olduklarını söylüyor.

Sebastian Vettel, testlerin sondan ikinci gününde zaman tablosunun zirvesinde yer alsa da Bottas'ın şu ana kadar attığı en hızlı turdan bir saniyeden fazla yavaştı.

Binotto'nun güç dengesi konusunda açıklamalarının blöf olup olmadığı sorulduğunda Bottas, "Bu sporda bazen, gösterdiğiniz ve testlerdeki hızınızla alakalı tuhaf oyunlar oynanıyor."

"Sadece takımların kendisi gerçek performanslarını biliyorlar. Performans açısından onlar her şeyi, teoride hangi zamanı yapabileceklerini hesaplıyorlar. Diğer takımların neler yapabildiğini, ceplerinde ne kadar zaman olduğunu biz ancak tahmin edebiliriz."

"Bu konuda bir şeyler söylemek zor. Takım olarak kendi işimize, kendi performansımıza, kendi çalışmamıza odaklanmamızın çok önemli olduğunu, sonunda herkesin gerçek performansını göstereceği zamanın geleceğini öğrendik." dedi.

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Ferrari, 2019'daki etkileyici kış döneminin ardından beklentileri yükseltmiş ancak sezon içerisinde hayal kırıklığı yaşamıştı. Bunun üzerine takımın felsefesini değiştirdiğine inanılıyor.

Bottas ayrıca testlerle sezon başladıktan sonraki yarışlardaki koşullar arasında ciddi fark olduğunu, bunun da genel görüntüyü etkilediğini söyledi.

Bottas, "Öncelikle her zaman, testlerle sezon arasındaki koşullar arasında çok büyük fark olduğunu hatırlamanız lazım."

"Özellikle sabahları ve öğleden sonra geç saatlerde olan sıcaklığı, normalde yarış hafta sonunda görmüyorsunuz. Pist sıcaklığı sabahları çok düşük oluyor. Bu sayede özellikle uzun sürüşlerde gerçekten zorlayabiliyorsunuz çünkü o şartlarda lastikler aşırı ısınmıyor."

"Melbourne'de çok büyük fark olacağını biliyoruz. Orası oldukça farklı bir pist ancak Mayıs ayında Barcelona'ya döndüğümüzde bile araç yine çok farklı hissettirecek."

"Hemen hemen ne beklememiz gerektiğini biliyoruz ancak yine de koşullar arasındaki farklılıkları hatırlamamız lazım." dedi.

Bottas, 15 Mart'ta gerçekleşecek Avustralya GP'de 3 takımın galibiyet mücadelesi vereceğinden emin olduğunu ekledi.

Bottas, "Testlerde tam olarak nerede olduğunuza dair kesin çıkarımlarda bulunmak imkansızdır."

"Geçen seneki testlerde gerçekten zorlandığımızı hissetmiştik ancak sonrasında Melbourne'de çok güçlüydük. Bu açıdan takımların testlerin ardından ilk yarışa nasıl bir paket getirebileceğini asla bilemezsiniz."

"Test zamanlarını dahi okumak zor. Ben hâlâ, en azından sezon başındaki galibiyet mücadelesinde 3 takımın mücadele edeceğini düşünüyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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