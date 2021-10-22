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Steiner: "Türkiye'de şartlar farklı olmasa ikinci bölüme kalamazdık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, son yarış Türkiye'de iyi bir performans gösterseler de bunun tek yarışlık bir şey olduğunun farkında.

Steiner: "Türkiye'de şartlar farklı olmasa ikinci bölüme kalamazdık"

Mick Schumacher, Türkiye'deki ıslak sıralama turlarında kariyerinde ilk kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalmış ve Haas için başarılı bir sonuca imza atmıştı.

Ancak bu sonuç, ıslak zemin ve farklı şartlarda geldiği için pek de temsili değildi.

Bu konuda konuşan Gunther Steiner, sonucun pozitif olduğunu kabul etti ancak bunun tek seferlik bir şey olduğu konusunda hemfikirdi.

Steiner, "Mick'in son yarışta yaptığı şeyin oldukça pozitif olduğunu söyleyebilirim. Her zaman söylediğim gibi elimizdeki araçla karşımıza bir fırsat çıkarsa, bunun için hazırız, onu değerlendirmeye çalışırız, Mick'in yaptığı şey buydu. Orada olan şey tam olarak buydu. Fakat geçen hafta sonu yapılan yarışta, ıslak şartlar ve özel bir durum olmasaydı ikinci bölüme kalmak çok zor olurdu. Bu yüzden beklentilerimiz her zamankiyle aynı. Sadece iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz ve eğer bir fırsat ortaya çıkarsa da, bundan yararlanmak için orada olmaya çalışıyoruz."

"Burada yarışmak takım üzerinde ekstra baskı yapmıyor. Elbette kendi ülkenizde her zaman daha iyi performans sergilemek istiyorsunuz ama her zamankiyle aynı hazırlık süreci, aynı baskı ve aynı şeyler oluyor. Bu hafta sonu bazı açılardan yapmamız gereken daha fazla iş var ama bunun ötesinde her yerde olduğu gibi burada da elimizden gelen her şeyi yapmamız ve elimizdeki araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışmamız gerekiyor."

Nikita Mazepin, yaz arasından sonra yeni şasiye geçti ve artık daha mutlu görünüyordu.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Steiner, "Bence mutlu. Ondan artık herhangi bir şikayet duymuyorum. Bu yüzden mutlu olduğunu düşünüyorum. Bazı yarışlarda, sıralama turlarında Mick'e yakın ve bu iyi bir şey. Her zaman söylediğim gibi, bir takım olarak iki iyi sürücüye ihtiyacınız var. Sadece bir tane yetmez. Yani bana göre eğer ne kadar başarılıysa takım için o kadar iyi." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1, talks to the media

Mick Schumacher, Haas F1, talks to the media

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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