Perez: "Mercedes'in performans artışı 'sürpriz' oldu"

Mercedes son yarışlarda çok güçlü performanslar ortaya koydu ve şu anda araç performansı anlamında Red Bull'un önünde yer alıyor.

Austin öncesi konuşan Sergio Perez şöyle dedi: "Bence Türkiye'deki son yarışta sahip olduğumuz performansa kıyasla daha rekabetçi olmalıyız. Mercedes'in Türkiye'deki hafta sonunu bize karşı oldukça kolay domine ettiğini düşünüyorum. Fakat Austin, pist düzeni, yüksek hız ve bu tür bölümler nedeniyle çok daha yakın olmalı ve gerçekten harika bir yarış çıkarabilmemizi umuyorum."

"Mercedes son birkaç yarıştan bu yana özellikle düzlüklerde çok fazla hız bulmayı başardı, ki evet, kesinlikle bizim için sürpriz oldu."

Sonrasında pistteki tümsekler hakkında konuşan Perez, "Tümseklerin ne kadar kötü olduğunu görmek için piste çıkana kadar beklememiz gerekecek. Fakat simülatörde en kötüsüne hazırlandık. Bu yüzden her halükarda bundan daha iyi olacağına eminim fakat göreceğiz."

"Süspansiyon burada gerçekten limitlerde oluyor. En büyük zorluk kesinlikle tümsekler ve onlarla ilgili doğru çizgiyi bulmak çok zor olacak çünkü özellikle ilk sektördeki tümseklerden geçme şekliniz büyük fark yaratabiliyor ve denge sorunlarının çoğunda belirleyici olabilir." dedi.

Perez'in performansı, şampiyonada Max Verstappen'in şampiyon olması için kritik olacak. Fakat Perez, başkası için yarışıyormuş gibi hissetmediğini söyledi.

"Açıkçası başkası için yarışıyormuşum gibi hissetmiyorum. Takımım için yarışıyorum ve Max, o takımın bir parçası. Takımdaki herkes, hepimiz Max'in kazanmasını istiyoruz çünkü bu bizim yararımıza olan bir şey."

"Takım olarak her şeyimizi veriyoruz. Bana herkes destek veriyor. Ben iyi bir iş yapıyorsam, takım iyi gidiyor demektir ve aynı şey Max için de geçerli. Takımlar ve sürücüler şampiyonası için çok yakın bir savaş içerisindeyiz. Sonunda her şey bir araya gelecek ve bu da sezonumuzun ne kadar başarılı olduğu konusunda fark yaratacak."

Adrian Newey, yaz arasında geçirdiği bisiklet kazasından sonra Türkiye'ye kadarki yarışları kaçırdı ve nihayet Intercity İstanbul Park'taki yarışa geldi.

Onun gelişiyle bir adım atıp atamayacakları sorusuna Perez, "Adrian burada değilken bile neler olup bittiğini yakından takip ediyor. Ancak buradaki toplantılarımızda olması, onunla konuşmak harika. Hafta sonu boyunca gerçekten çok iyi fikirler öneriyor. O çok komple biri ve aerodan çok iyi anlıyor. Mesela strateji tarafında çok iyi bildirimler veriyor. Burada olması bence harika. Onunla daha fazla ilgilenip, daha fazla kaza geçirmediğinden ve yıl boyunca buralarda olduğundan emin olmalıyız." dedi.