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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Alfa Romeo, Amerika'da yeni bir ön kanat deneyecek

Ekleyen:
, Featured writer
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo, sezonun bitimine altı yarış kala Austin'e, daha fazla yol tutuş kazanmak amacıyla yeni bir ön kanat çözümü getirdi.

Alfa Romeo, Amerika'da yeni bir ön kanat deneyecek

Sezonun bu noktasında, araçlarına güncelleme getirmeyi bırakan pek çok takım var çünkü teknik departmanlar, özellikle de küçük takımların teknik departmanları, büyük değişikliklere sahip olacak olan yeni 2022 araçlarına konsantre olmuş durumdalar.

Ancak Alfa Romeo, bu hafta sonu Austin'de yapılacak yarışa yeni bir ön kanat getirdi. Jon Monchaux önderliğindeki mühendisler, özellikle ön kanadın üst kısmındaki flapler üzerinde epey yapmış gibi görünüyorlar.

COTA pisti, maksimum yere basma kuvveti gerektiriyor ve İsviçreli ekip, bu çözümle beraber Austin'de daha fazla yere basma gücü üretmeyi ve daha fazla yol tutuşa sahip olmayı umut ediyor.

Şu anda şampiyonada Williams'ın gerisinde yer alan Alfa Romeo, kalan yarışlarda mümkün olduğunca çok puan toplayarak İngiliz ekibi geride bırakmak istiyor.

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