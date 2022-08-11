Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"

RacingNews365'e konuşan Steiner, "Mick'in ne yaptığını gerçekten bilmiyorum."

"Onunla gelecek yıl için henüz bir sözleşme görüşmesi yapmadık.

"O bizimle bu konuda konuşmadı ve biz de onunla konuşmadık. Önce neler olduğunu anlamak istiyoruz."

"Tüm bu Aston Martin hikayesi çok çabuk çıktı, bu yüzden kimsenin üzerinde düşünmeye vakti olmadı, ancak Mick'in Vettel'in yerini alabileceğine dair söylentiler vardı. Sonrasında bu seçenek hızla ortadan kayboldu."

"Ayrıca başkalarının ne yaptığına da dikkat etmedik." dedi.

Steiner ayrıca Mick'in Haas F1 ile işbirliğine ilişkin tüm kararların Ferrari ile ortaklaşa alınacağını ve tek taraflı olamayacağını da doğruladı.

Her halükarda takım İtalya Grand Prix'sinin gerçekleşeceği 11 Eylül'e kadar nihai kararını vermek istiyor.

Öte yandan Steiner, Alonso'nun Alpine'e geçişi ve sonrasında yaşananlarla ilgili de şunları söyledi: "Vettel'in emekli olma kararının ardından Fernando'nun Aston Martin ile görüştüğü büyük bir sır değildi ve beni şaşırtmadı."

"Fakat herkes Piastri'yi Alpine sürücüsü olarak görüyordu. Onu büyüttüler, bu seviyeye gelmesine yardımcı oldular, bu yüzden Fernando gittikten sonra Formula 1'de o takım için yarışacağından emindim."

"Sanırım bu hikayenin arka planını bilmiyoruz. Kişisel olarak da çok bilgim yok."