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Formula 1 Haberler

Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi

Red Bull, son dönemde Mercedes'ten motor departmanına almış olduğu personelin, bu konuda başarılı olmak istediğinin bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi
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Milton-Keynes merkezli takım, 2026'dan itibaren hayata geçecek yeni F1 güç ünitesi döneminde kendi motorlarını tasarlayıp üretebilmek için büyük bir yatırım yapıyor.

Red Bull Powertrains bölümü çoktan çalışmaya başladı ve Red Bull, orada çalışması için Mercedes'ten önemli isimler aldı. Bu bölüm, takımın Porsche ile kuracağı işbirliği öncesinde taraflara yardımcı olması bekleniyor.

Red Bull, 20 yıl Mercedes'te çalıştıktan sonra 2017'den beri Mercedes'in Yüksek Performanslı Motorlar bölümünde Mekanik Mühendisliği Başkanı olarak görev yapan Ben Hodgkinson'u teknik direktör olarak getirdi.

Motorsport.com'un geçtiğimiz günlerde açığa çıkardığı gibi takım, 2008'de Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi olan oldukça saygın bir başka isim Phil Prew ile de anlaştı.

McLaren'da 20 seneyi aşkın süre çalışan Prew, Mercedes'in Brixworth'teki motor departmanında şef mühendis olarak çalışıyordu.

Motorsport.com, Prew'in Red Bull'a katılan son Mercedes çalışanı olmayacağını, termoakışkan simülasyon takım lideri Nigel McKinley de Red Bull'a geçmesinin beklendiğini öğrendi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

Bu anlaşmaları değerlendiren Christian Horner, "Phil'in takıma katılacak olmasından dolayı keyifliyim. Onun olağanüstü bir pist üstü rekoru var ve o, Mercedes'in son dönemdeki başarılarında kilit isimlerden birisiydi."

"Bu anlaşma, güç ünitesi konusunda nerede olmak istediğimizin bir başka niyet beyanı. Bu işin içinde büyük bir güç ve derinlik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten şimdiden her şeyin bir araya geldiğini ve hayata geçtiğini görmek harika."

"Phil, son dönemde bir araya getirdiğimiz çok yetenekli insan grubuna katkıda bulunan birkaç önemli imzadan birisi." dedi.

Red Bull'un Porsche ile anlaşmaya vardığı ancak bu anlaşmanın ancak, 2026 F1 kurallarının kesinleşmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

Horner, Red Bull'un güç ünitesi bölümüne yaptığı yatırımla 2026'dan itibaren mümkün olan en iyi motora sahip olmaya odaklandığını söyledi.

Horner, "Gelecek için en iyi insanlarla anlaşmaya varıyoruz." dedi.

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