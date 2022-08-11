Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı

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Ferrari test sürücüsü Shwartzman, genç sürücülerin en az iki antrenman seansında piste çıkması gerekliliği sebebiyle İtalyan takım ile sezonun ikinci yarısında piste çıkacak.

2019 FIA F3 şampiyonu ve 2021 FIA F2 ikincisi genç sürücü, FIA’nın Şubat ayında Ukrayna’nın işgalinin ardından sürücülerin Rus bayrağı altında yarışmasını yasaklamasının ardından, doğduğu ülke olan İsrail lisansı ile mücadele edecek.

Shwartzman, geçen seneki Abu Dhabi F1 çaylak testinde hem Ferrari hem de Haas ile sürüş yaptı ancak daha önce hiç resmi bir F1 hafta sonunda piste çıkmadı.

Maranello’da Motorsport.com’a konuşan Shwartzman, “Bu beni biraz heyecanlandırıyor. Hangi hafta sonlarında piste çıkacağımı hâlâ tam olarak bilmiyorum, ancak şüphesiz ki harika bir an olacak.”

“Bir yarış hafta sonunda Ferrari sürebileceğim için gururluyum ve ayrıca simülatörde mühendislerle yapılan korelasyon çalışmalarını doğrulamakla da oldukça ilgileniyorum.”

“Simülasyon aracını geliştirmek ve gerçeğe mümkün olduğunca yaklaştırmak için çok uzun süre harcadık. Artık bu çalışmanın sonuçlarını birinci elden görmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Shwartzman, geçtiğimiz sezonun ardından F2’den ayrıldıktan sonra bu yıl tam zamanlı olarak herhangi bir seride yarışmıyor ve bunun yerine Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz’a destek çalışmalarına odaklandı.

Ferrari, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru yapılan testlerin ardından 2022 sezonunda kullanılmaya başlanılan yeni simülatör tesisine büyük bir yatırım yapmıştı.

Shwartzman bu yıl bir yarış programının olmamasının, kendisine, Ferrari’nin yarış takımına ‘tamamen odaklanma’ şansı verdiğini ve simülatör görevlerinin, F1 araçlarında özel testlerle bir bütün haline geldiğini söyledi.

Hedefinin yakın gelecekte bir F1 koltuğu elde etmek olduğunu belirten 22 yaşındaki sürücü, buna rağmen kendisi ve Ferrari için 2023 planları konusunda bir karar vermenin ‘henüz erken’ olduğunu da söyledi.

“Bir şans elde etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Açıkçası, bu sezon gerçekleştirdiğim çalışmaların bana yardımcı olmasını umuyorum.”

“Dürüst olmak gerekirse, Formula 1’e geçmezsem alternatif bir proje olacak şekilde gerçek bir B planım yok. Bazen neler yapabileceğimi düşünüyorum, ancak şu anda tamamen Formula 1’e odaklanmış durumdayım.”

Robert Shwartzman, Ferrari Photo by: Ferrari

Nisan ayında Ferrari, planlanan antrenman seansları da dahil olmak üzere potansiyel F1 fırsatlarına hazır olmasını sağlamak için Shwartzman’ın İsrail lisansına geçeceğini doğrulamıştı. Genç sürücü, Tel Aviv’de doğduğu ve yaşamının ilk üç yılını İsrail’de geçirdiği için bu lisansa sahip durumda.

Shwartzman, “Açıkçası, İsrail pasaportum hep vardı ve bu sebeple, Rusya ile Ukrayna arasındaki durum kötüleşince İsrail’de lisans başvurusunda bulunmaya karar verdim.”

“Sonuç olarak, bir sürücü olmak istiyorum. Tek hedefim Formula 1’e ulaşmak. Motor sporları yetkililerinin alacakları kararları beklerken, Ferrari’nin beni araca oturtması gerektiğinde hazır olduğumdan emin olma ihtiyacı içimde doğdu.”

“Potansiyel fırsatları kaçırmamak için hızlı şekilde hareket ettik.” dedi.