Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, yeni araçlarda gelişimin kısıtlı olduğu yorumlarının aksine, teknik rekabetin devam edeceği görüşünde.

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

2022 için planlanan yeni nesil Formula 1 araçlarıyla beraber sürücülerin birbirlerile daha fazla mücadele edebilmesi ve geçiş sayısının artırılması hedefleniyor.

Pek çok kişi bu yeni araçları sabırsızlıkla bekliyor ve F1'in efsanevi tasarımcılarından Adrian Newey, bunların 40 yıllık süreçte yapılan en iddialı değişiklikler olduğunu söylemişti.

Fakat, yeni araçlarla ilgili pek çok kural var ve takımlar, belirli alanlarda gelişim çalışmaları yapabiliyorlar. Kimilerine göre bu durum, mühendislerin ve tasarımcıların yaratıcılığını kullanmalarını engelliyor. Haliyle gelecek yılın araçlarının, birbirlerine benzeme ihtimali var.

Mercedes patronu Toto  Wolff da geçtiğimiz günlerde, 2022 araçlarının birbirlerinden sadece renk düzeni sayesinde ayırt edilebileceğini söylemişti.

Ancak Haas F1'in CEO'su Gunther Steiner, mühendislerin yaratıcılık özgürlüğünü kimsenin elinden almadığına inanarak bu endişeleri paylaşmıyor.

Steiner şöyle konuştu: “Hâlâ standart araçlardan çok uzak bir noktadayız. Mühendislere hâlâ yeterli hareket özgürlüğü veriliyor."

"Aracın geliştirilmeye devam edebileceği alanlar gerçekten daha az. Bununla beraber, yeni düzenlemeler gerekli özgürlüğü sağlıyorlar. Bu yüzden araç ile hiçbir şey yapamayacağınız IndyCar gibi bir durum yok."

"Bir şeyleri geliştirme olasılığı hâlâ devam ediyor fakat muhtemelen bu değişiklikler daha az fark edilir hale gelecek. Fakat aynı zamanda şeytan her zaman ayrıntıda gizlenir."

"Formula 1, tüm sürücülerin aynı araçları kullandığı F2 veya IndyCar gibi değil. Her halükarda belirli alanlarda değişiklikler yapabiliriz. Silverstone'da tanıtılan 2022 şasi konsepti, yeni kuralların olası yorumlarından sadece birisi."

"Her ekipte yüzlerce mühendis yeni aracın üretimine dahil oluyor. Haliyle geliştirdikleri bazı çözümler, kaçınılmaz olarak birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla, teknik rekabet devam edecek."

paylaşım
yorumlar
Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

Önceki haber

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

5 s
2
Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

23 s
3
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

3 s
4
Formula 1

Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"

9 s
5
Formula 1

Alpine, motor departmanının teknik direktörü Rémi Taffin'le yollarını ayırdı

8 s
Son Haberler
Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"
F1

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

15dk
Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
F1

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

1 s
Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"
F1

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

2 s
Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?
F1

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

2 s
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor
F1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

3 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak" Macaristan GP
Formula 1

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor? Macaristan GP
Formula 1

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor Macaristan GP
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesine karşı yeni adımlar atmayı düşünüyor

Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"

Alpine, motor departmanının teknik direktörü Rémi Taffin'le yollarını ayırdı
Formula 1 Formula 1

Alpine, motor departmanının teknik direktörü Rémi Taffin'le yollarını ayırdı

Alpine neden düzenli olarak egzoz değişikliği yaptığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alpine neden düzenli olarak egzoz değişikliği yaptığını açıkladı

Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Henüz kaybedilmiş bir şey yok"

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

Son Haberler

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor
Formula 1 Formula 1

Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Geleceğim yaz arasında belli olacak"

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Taffin, Red Bull Powertrains'e mi geçiyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.