Steiner: "Mühendisler arasındaki rekabet, 2022 araçlarında da devam edecek"

2022 için planlanan yeni nesil Formula 1 araçlarıyla beraber sürücülerin birbirlerile daha fazla mücadele edebilmesi ve geçiş sayısının artırılması hedefleniyor.

Pek çok kişi bu yeni araçları sabırsızlıkla bekliyor ve F1'in efsanevi tasarımcılarından Adrian Newey, bunların 40 yıllık süreçte yapılan en iddialı değişiklikler olduğunu söylemişti.

Fakat, yeni araçlarla ilgili pek çok kural var ve takımlar, belirli alanlarda gelişim çalışmaları yapabiliyorlar. Kimilerine göre bu durum, mühendislerin ve tasarımcıların yaratıcılığını kullanmalarını engelliyor. Haliyle gelecek yılın araçlarının, birbirlerine benzeme ihtimali var.

Mercedes patronu Toto Wolff da geçtiğimiz günlerde, 2022 araçlarının birbirlerinden sadece renk düzeni sayesinde ayırt edilebileceğini söylemişti.

Ancak Haas F1'in CEO'su Gunther Steiner, mühendislerin yaratıcılık özgürlüğünü kimsenin elinden almadığına inanarak bu endişeleri paylaşmıyor.

Steiner şöyle konuştu: “Hâlâ standart araçlardan çok uzak bir noktadayız. Mühendislere hâlâ yeterli hareket özgürlüğü veriliyor."

"Aracın geliştirilmeye devam edebileceği alanlar gerçekten daha az. Bununla beraber, yeni düzenlemeler gerekli özgürlüğü sağlıyorlar. Bu yüzden araç ile hiçbir şey yapamayacağınız IndyCar gibi bir durum yok."

"Bir şeyleri geliştirme olasılığı hâlâ devam ediyor fakat muhtemelen bu değişiklikler daha az fark edilir hale gelecek. Fakat aynı zamanda şeytan her zaman ayrıntıda gizlenir."

"Formula 1, tüm sürücülerin aynı araçları kullandığı F2 veya IndyCar gibi değil. Her halükarda belirli alanlarda değişiklikler yapabiliriz. Silverstone'da tanıtılan 2022 şasi konsepti, yeni kuralların olası yorumlarından sadece birisi."

"Her ekipte yüzlerce mühendis yeni aracın üretimine dahil oluyor. Haliyle geliştirdikleri bazı çözümler, kaçınılmaz olarak birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla, teknik rekabet devam edecek."