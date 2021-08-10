Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

Red Bull’un kardeş takımı F1 2021 sezonunda hızlı bir araç çıkararak herkesi etkiledi. Bu sayede Pierre Gasly, 11 yarış hafta sonunda 8 kez sıralama turlarında ilk 6’ya girdi ve Bakü’de bir podyum yakaladı.

F1'deki ilk senesinde olan Yuki Tsunoda ise kimi zaman iyi performanslar sergilese de deneyimli takım arkadaşını yakalamakta zorlandı ve doğal olarak çaylak hataları yaptı.

Fakat takımlar şampiyonasında beşincilik için mücadele eden AlphaTauri, Alpine ve Aston Martin ile sıkı bir rekabet içinde ve şu anda Alpine, Macaristan Grand Prix’sinde Esteban Ocon’un sürpriz galibiyetiyle, İtalyan takımının önüne geçti.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Tost, takımını sezona “çok rekabetçi” bir başlangıç yaptığı için övdü. Fakat, aracın potansiyeline puanlara yansıtamadıkları için tatmin olmadığını da belirtti.

2021 sezonunun ilk yarısında takımına 10 üzerinden bir puan vermesi istendiğinde Tost, “Tam ortada bir sayı veririm ve 5 derim. 10 üzerinden 5, %50 gelişmemiz gerekiyor anlamına geliyor.”

“Bazı çok güzel yarışlarımız ve anlarımız oldu. Sezonuna başına bakacak olursak çok, çok rekabetçiydik ve şu an da öyleyiz.”

“[Budapeşte’den önceki] son üç yarıştan pek memnun değilim çünkü toplamda sadece 4 puan kazandık. Tabii ki de bu, yeterli değil.”

“Sıkı bir mücadele var. Bize yakın olan Aston Martin ve Alpine gibi güçlü takımlar var. Takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamlamak için toparlanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sene AlphaTauri’yi, güçlü bir form yakalayan Gasly taşıdı ve Fransız pilot, takımın 68 puanının 50’sini kendisi kazandı.

Tost, Fransız pilotu performans açısından övse de Tsunoda’nın daha istikrarlı performans göstermesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tost, “Aston Martin ve Alpine’in önünde olduğumuz sürece sorun yok. Hangi pilotumuzun araçta daha çok performans gösterdiği umrumda değil.”

“Pierre harika bir iş çıkarıyor. Çok yüksek seviyede sürüyor ve aracın potansiyelini gösteriyor. Takımlar şampiyonasını 5. bitirme potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim. Fakat elbette, toparlanmamız gerekiyor.”

“Yuki bir çaylak pilot ve Formula 1 artık çok, çok profesyonel bir spor. Ayrıca, teknik taraftan da çok yüksek bir seviyede bulunuyor.”

“Genç pilotlar için Formula 1’e gelmek ve orada başarılı bir sürücü olmak büyük bir meydan okuma.”

“Bence dışarıdan baktığımızda bunu hafife alıyoruz ve genç sürücülere zaman vermemiz gerekiyor çünkü bambaşka bir kategoriden geliyorsunuz ve bu araca binip hatasız sürebileceğinizi düşünüyorsunuz ve yanlış hayaller kurmuş oluyorsunuz.”

“Formula 1’de başarılı olmak için çok sıkı çalışmalısınız ve disiplinli olmalısınız. Bunu, genç sürücülerin öğrenmesi gerekiyor.”

“Yuki ile iyi bir yolda ilerliyoruz. Hızlı öğreniyor ve bazen biraz fazla motivasyona sahip oluyor.” dedi.