Tost, sezonun ilk yarısı için “rekabetçi” AlphaTauri’ye 10 üzerinden 5 puan veriyor

Red Bull’un kardeş takımı F1 2021 sezonunda hızlı bir araç çıkararak herkesi etkiledi. Bu sayede Pierre Gasly, 11 yarış hafta sonunda 8 kez sıralama turlarında ilk 6’ya girdi ve Bakü’de bir podyum yakaladı.

F1'deki ilk senesinde olan Yuki Tsunoda ise kimi zaman iyi performanslar sergilese de deneyimli takım arkadaşını yakalamakta zorlandı ve doğal olarak çaylak hataları yaptı.

Fakat takımlar şampiyonasında beşincilik için mücadele eden AlphaTauri, Alpine ve Aston Martin ile sıkı bir rekabet içinde ve şu anda Alpine, Macaristan Grand Prix’sinde Esteban Ocon’un sürpriz galibiyetiyle, İtalyan takımının önüne geçti.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Tost, takımını sezona “çok rekabetçi” bir başlangıç yaptığı için övdü. Fakat, aracın potansiyeline puanlara yansıtamadıkları için tatmin olmadığını da belirtti.

2021 sezonunun ilk yarısında takımına 10 üzerinden bir puan vermesi istendiğinde Tost, “Tam ortada bir sayı veririm ve 5 derim. 10 üzerinden 5, %50 gelişmemiz gerekiyor anlamına geliyor.”

“Bazı çok güzel yarışlarımız ve anlarımız oldu. Sezonuna başına bakacak olursak çok, çok rekabetçiydik ve şu an da öyleyiz.”

“[Budapeşte’den önceki] son üç yarıştan pek memnun değilim çünkü toplamda sadece 4 puan kazandık. Tabii ki de bu, yeterli değil.”

“Sıkı bir mücadele var. Bize yakın olan Aston Martin ve Alpine gibi güçlü takımlar var. Takımlar şampiyonasını 5. sırada tamamlamak için toparlanmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images