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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Salgının padoktaki durumu beni korkutuyor"

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Sainz: "Salgının padoktaki durumu beni korkutuyor"
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 10:32

McLaren pilotu Carlos Sainz, coronavirüs salgını sonucunda ortaya çıkan tehlikenin, Albert Park padokunu etkilemesi ihtimalinden çekindiğini söyledi.

Albert Park'ta yapılacak yarış öncesi Avustralya'daki coronavirüs salgını hakkında belirsizlikler devam ediyordu ve bu hafta sonu sırasında da devam edecek gibi duruyor. Carlos Sainz hafta sonu hakkında sorulan sorulara şu cevapları verdi:

"Fanlar ile iletişime geçememek biraz garip hissettiriyor. Fanların durumu için üzülüyorsunuz. Onlar buraya kadar gelip sizinle sohbet edemeden, sizden imzalı fotoğraf alamadan ve selfie çekinmeden gidecekler. Ancak aynı zamanda üzgün hissetmemeniz de gerekiyor çünkü herhangi biri salgını gittikçe yayabilir. Çok üzüntü verici bir durum olsa da yapmamız gereken şey bu. 

"İnsanlar ile olan etkileşim dışında herhangi bir değişim olmadı. Şu anda ellerimi daha çok yıkıyorum ve daha çok antibakteriyel sıvı kullanıyorum. Hala birkaç restorana gittim ve yaptığım egzersizi değiştirmedim, bu bakımdan pek çok değişim olmadı sanırım."

GPDA'nın F1 ile konuşmaları sürüyor ve Carlos Sainz bu hafta sonunda alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi:

"Bence GPDA FIA'ya, Ülkelerin hükumetlerine güveniyor ve son kararı F1 yönetimi veriyor. GDPA olarak durumumuz hakkında endişeleniyoruz ancak biz sürücüleriz ve salgının dünya çapında nasıl bir etkisinin olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz, veya yarışların Avustralya, Vietnam veya herhangi bir yerde yapılıp yapılmama durumunu anlamıyoruz. Ne yazık ki biz doktor değiliz, hükumet yetkilisi değiliz, diğerlerinin dediğine uymak zorundayız."

Avustralya hafta sonuna gelmeden önce bir McLaren çalışanı ve iki Haas çalışanı coronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. An itibariyle herhangi bir sonuç çıkmasa da bu çalışanlar karantina altında bulunmakta. İspanyol pilot bu durum hakkında ise şunları söyledi:

"Çalışanın karantina altına alınmış olması coronavirüs teşhisi konulduğu anlamına gelmiyor. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Şu anda haberlerde F1 padoğunda bulunan altı kişinin karantinaya alındığını görüyorsunuz ancak bu onların virüsü taşıdığı anlamına gelmiyor.

"Bu sadece onların gönüllü olarak, minimum seviyede semptomlarını hissettikleri için aldıkları bir karar. Onlar bu virüse yakalandıkları ihtimalini göz önüne alarak karantinaya girmelerinin daha iyi olacağı kararını verdiler. Ancak bunu herkesin bilmesi çok önemli çünkü takımlarda bulunan altı kişinin karantina altına alınması insanları paniğe sürükleyebilir. 

"Herkes gibi ben de bu salgın dolayısıyla bir korkuya sahibim. Ancak aynı zamanda, kendimin bulunduğu durum konusunda gayet rahatım."

McLaren'in griddeki temposu hakkında konuşan Sainz ise şunları söyledi:"An itibariyle nerede olduğumuz hakkında az çok bir fikre sahibiz ancak tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyorum. Takımda bulunan herkesin söyleyeceği gibi, bu durumu 24 saat içinde göreceğiz. FP2 ile beraber herkes uzun turlar atacak ve sıralama turlarına çıkacaklar. Böylece onların benzin yükünü az çok tahmin edeceğiz ve nerede olduğumuzu söyleyeceğiz. 24 saat sonra sizin bu ilginç sorularınızı cevaplayabileceğim."

"McLaren kış sezonu boyunca elinden geleni yaptı. Bu da testlere olabildiğince hazır gelmekti. Belki de en mükemmel sezon öncesi test seanslarını geçirdik. Hem dayanıklılık hem performans bakımından araç geçen seneye göre büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Şu andaki en önemli soru diğerlerinin daha iyi veya daha büyük bir adım atıp atmadığı sorusu. Bizim için en önemli soru bu."

"Barcelona'da iyi bir ivme yakaladık ve takımın kış boyunca yaptığı işten son derece memnunum. Eğer diğer takımlar bizden daha büyük bir adım atmayı başardıysa yapacağımız tek şey, şapkamızı elimize alıp onları tebrik etmek olur. Barcelona'daki virajlar sırasında elimde olan hissiyatta gördüğüm en önemli şey istediğimiz adımı atmış olmamızdı. Eğer diğerleri bizden daha büyüğünü attılarsa, buna sadece kör talih diyebilirim."

Son olarak İspanyol pilot, Netflix'in yeni sezonunu çıkardığı Drive to Survive serisi hakkında konuştu ve şunları söyledi:"Çok beğendim. Çok iyiydi. Büyük ihtimalle Daniel (Ricciardo) ile olan rekabetimiz biraz fazla abartılmıştı. Ancak aynı zamanda, Amerikan taraftarlarımız için konuşuyorum, taraftarların bize gelip belgeselin yeni sezonu hakkında ne kadar heyecanlı olduklarından bahsetmeleri çok heyecan vericiydi.

"Bence bu belgesel F1'i gerçekten çok iyi bir şekilde etkiliyor, bu yüzden rekabeti bazen abartsalar da bunu hoşgörüyle karşılıyorum ve bence hala F1 için çok güzel bir şey. Ve bunu neden daha çok dramatize etmeyelim ki? Bence gayet normal."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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01 Saat
:
58 Dakika
:
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Cum 13 Mar
09:00
00:00
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Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
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