Steiner: "FIA, Haas'ı istediği kadar araştırabilir, hiçbir şey bulamayacaklar"

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Haas, F1'e geldiği günden bu yana farklı bir yaklaşım sergiliyor ve aracın çok az parçasını kendisi üretiyor. Bunun yerine Ferrari ve Dallara gibi partnerlerle çalışan Haas, kurallar dahilinde izin verilen parçaların neredeyse tamamını bu üreticilerden alıyor.

Hal böyle olunca takım, kendi içerisinde küçük olsa da, iyi sonuçlar alabiliyor. Bu durum özellikle 2018'de çok konuşulmuştu fakat son yıllarda performans olarak düşüşe geçtikleri için gündemde değildi.

Fakat 2022'de ileriye doğru iyi bir adım atan Haas, şimdi ilk beş için mücadele ediyor ve bir kez daha gözlerin çevrildiği takım oldu.

Özellikle McLaren ve Alpine, Ferrari - Haas ortaklığından memnun değil ve iki taraf arasındaki işbirliğinin, kuralların izin verdiği sınırları aştığından şüpheleniyorlar.

Fakat Haas patronu Gunther Steiner, tüm incelemelere açık olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Steiner, Alman RTL'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Sadece kurallar dahilinde hareket ediyoruz. FIA'ya 'Arkadaşlar, lütfen her gün gelip bizi kontrol edin çünkü her şeyi kurallara göre yapıyoruz' dedim. FIA ​​temsilcileri Maranello'da ve her şeyi kontrol ediyorlar." "Bir şey bulurlarsa düzeltiriz ama aracı kopyaladığımızı düşündüren hiçbir şey bulamayacaklar." "Ne zaman iyi bir araca sahip olsak eleştiriler başlıyor. Bu durum giderek sıkıcı olmaya başladı. Her zaman aynı konu, herkes var olmayan bir şey bulmaya çalışıyor. Kurallar dahilinde hareket ediyoruz ve buna rağmen yapılan tüm bu şikayetler ve eleştiriler giderek yorucu hale geliyor." "Şikayet ediyorsanız, güçlü argümanlarınız olmalı. Aynı şeyi bozuk bir plak gibi defalarca kez tekrarlamamalısınız."

Mick Schumacher, Haas VF-22, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images