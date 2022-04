Steiner: "FIA, Haas'ı istediği kadar araştırabilir, hiçbir şey bulamayacaklar"

Steiner, Alman RTL'ye verdiği demeçte şöyle dedi: "Sadece kurallar dahilinde hareket ediyoruz. FIA'ya 'Arkadaşlar, lütfen her gün gelip bizi kontrol edin çünkü her şeyi kurallara göre yapıyoruz' dedim. FIA ​​temsilcileri Maranello'da ve her şeyi kontrol ediyorlar."

"Bir şey bulurlarsa düzeltiriz ama aracı kopyaladığımızı düşündüren hiçbir şey bulamayacaklar."

"Ne zaman iyi bir araca sahip olsak eleştiriler başlıyor. Bu durum giderek sıkıcı olmaya başladı. Her zaman aynı konu, herkes var olmayan bir şey bulmaya çalışıyor. Kurallar dahilinde hareket ediyoruz ve buna rağmen yapılan tüm bu şikayetler ve eleştiriler giderek yorucu hale geliyor."

"Şikayet ediyorsanız, güçlü argümanlarınız olmalı. Aynı şeyi bozuk bir plak gibi defalarca kez tekrarlamamalısınız."