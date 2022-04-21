Ocon: "Geliştirebileceğimiz çok şey var"

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Esteban Ocon, ilk üç yarışın üçünde de puan almayı başardı ve Alpine ile sezona oldukça iyi şekilde başlamış oldu.

Fakat takım, özellikle yarış temposunda zorluklar yaşıyor ve lastikleri çabuk aşındırıyor. Aynı zamanda devam eden dayanıklılık sorunları da var.

Imola yarışı öncesi konuşan Ocon, şöyle dedi: "Arka arkaya üç yarışta puan almak benim için iyi bir sonuç."

"Bu yüzden yeni sezonun başlangıcından memnunum. Sezonun bu ilk kısmında sağlam performanslar gösterip, tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak iyi bir şey."

"Fakat gelişim kaydedebileceğimiz pek çok alan var çünkü baktığımızda, takım olarak şimdiye kadar aldığımız sonuçlar karmaşıktı ve bugün bulunduğumuz yerden memnun olmadığımız gerçeği, son aylarda ne kadar ilerleme kaydettiğimizin kanıtı."

"Aracın hızını ve potansiyelini görebiliyoruz fakat sonuçların bir bütün olarak daha yüksek olması için her hafta sonu tüm parametreleri bir araya getirmemiz gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

"Rekabetçi olduğumuzu zaten gösterdik, ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Enstone ve Viry'deki herkes adına takımın mümkün olan en iyi sonuçları almak için her zamankinden daha motive olduğunu söyleyebilirim."

"Şimdi Imola yarışı olacak ve yeniden Avrupa'da yarışmak harika. Sanki buraya çok uzun zaman önce gelmişiz gibi hissediyorum!"

"Sporumuzun gelişimini ve yarışları taraftarlar için daha eğlenceli hale getirecek her şeyi destekliyorum. Bu açıdan sprint formatını seviyorum ve direksiyona geçip, mümkün olduğunca çok puan kazanmak işitiyorum."

"Hafta sonuna her zamanki şekilde hazırlanacağım, sprint formatı sahip olduğum yaklaşımı etkilemiyor. Simülatörde çalışacağım ve hem fiziksel hem de zihinsel anlamda diğer yarışlar gibi davranacağım."

"Geçen yıl Imola'da Fernando ile puan kazanmıştık. Şimdi daha iyi bir sonuç almak için mümkün olan her şeyi yapacağız."