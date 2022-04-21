Hamilton, Chelsea Futbol Kulübü'nü satın alan konsorsiyuma dahil olabilir

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Perşembe günü Sky'da yayınlanan özel bir habere göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton ve tenis yıldızı Serena Williams, Chelsea'yi satın almak için teklifte bulunan konsorsiyuma dahil oldular.

Bu konsorsiyuma eski Liverpool Futbol Kulübü ve British Airways başkanı Martin Broughton öncülük ediyor.

Sky, hem Hamilton hem de Williams'ın Broughton'ın konsorsiyumunun sahip olduğu plan hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki ismin de yaklaşık 10 milyon sterlinlik yatırım yapmaya istekli olduğunu öne sürdü.

Eğer anlaşma gerçekleşirse Hamilton, Chelsea'nın çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi konulardaki çalışmalarında resmi bir role sahip olacak.

Broughton'ın konsorsiyumu, Chelsea'yi Roman Abramovich'ten satın almak için yarışan tek taraf değil. Şu anda bir dizi uluslararası grup, takımı satın almaya ilgi gösteriyor.

Bunlar arasında LA Dodgers'in sahipleri arasında yer alan Todd Boehly tarafından yönetilen bir konsorsiyum ve Chicago Cubs'un sahibi olan Ricketts Ailesi yer alıyor.

İlgilenen taraflara, devralmayı gerçekleştirmeleri halinde kulübün altyapısına, akademisine ve kadın takımına 1 milyar sterlinlik yatırım garantisi vermeleri istendi.

Satışın ele alınma sürecini ABD bankası Raine Group üstleniyor ve tercih edilen adayın bu ayın sonunda netleşmesi bekleniyor.

2,5 milyar liraya kadar çıkacağı tahmin edilen Chelsea'nin satışı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında eski sahibi Abramoviç'in yaptırımlara maruz kalmasının ardından gerçekleşiyor.

Hamilton konuyla ilgili yorum yapmadı ancak bu hafta sonu Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde bu konu hakkında bazı sorular alması çok muhtemel.