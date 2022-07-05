Steiner: "Bu puanlara herkesten daha çok ihtiyacımız vardı"

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Haas, zorlu geçen yarışların ardından Silverstone'da iki araçla birden ilk ona girdi ve uzun süre sonra iki araçla birden puan aldı.

Bu, aynı zamanda Mick Schumacher'in Formula 1'deki ilk puanları da oldu.

Yarışın ardından konuşan Haas patronu Gunther Steiner, şöyle dedi: "Takımımızın bu puanlara herkesten daha çok ihtiyacı vardı çünkü çoğu zaman ilk ona çok yakındık ama son beş yarışta puan almak mümkün olmadı. Artık biraz daha rahat nefes alabiliriz."

"Sıralama turlarının ardından hafta sonu bizim için pek iyi geçmiyor gibi görünüyordu ancak pazar günü araç hızlıydı ve iyi pozisyonlar için savaştık. Mick'in puan kazanması da iyi oldu. Umarım artık bu kadar büyük baskılara maruz kalmaz ve bu sayede hem sakin hem de rahatça sürüş yapabilir."

Mick'in Max Verstappen'le olan mücadelesine de değinen Steiner, "Son zamanlarda şanssız olduğumuz düşünüldüğünde, bunun olaylarla sonuçlanmamasını umuyordum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Mücadele tekerlek tekerleğe geçti, birbirlerine pistte hiç boşluk bırakmadılar ve ardından karar hakemlerindi."

"Mücadelede birbirleriyle temas yaşamadılar ama yarışı izlediğim ekranda hakemlerin, sürücülerden birinin diğerini pist dışına itip itmediğini araştıracağı yönünde bir mesaj gördüm. Fakat bir şey çıkmadı." dedi.

Steiner, Mick'in artık daha iyi performans göstermesini umuyor.

"Artık tutarlı şekilde iyi performans göstermesini umuyorum. Ana şey Mick'in yeteneklerine güvenmesiydi fakat tahminde bulunurken dikkatli olmak gerekiyor. Baskının artmasına izni vermemeye çalışmalı. Fakat artık her yarışta puan kazanmak gerekiyor ve eğer belli noktalarda sorun yaşarsa, onu suçlamaktan kaçınmalıyız"

"Elbette diğer insanların bunu nasıl algıladığını etkilemek zor ancak şimdi Mick için en önemli şey sakin kalmak ve çalışmaya devam etmek. Bunu yaptığı takdirde başarı gelecek. Dış dünyada neler olup bittiğine hiç dikkat etmemek daha iyi."